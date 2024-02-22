Новосибирцев судили три раза за одно преступление — в итоге дали почти 10 лет колонии

Это не первый суд в отношении фигурантов в рамках одного дела. В феврале 2022 года Седорчука признали виновным в покушении на сбыт, но оправдали по обвинению в сбыте. Он получил 7 лет наказания в исправительной колонии строгого режима. Кремнева оправдали: в суде была доказана его непричастность к совершению обоих преступлений.