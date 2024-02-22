Новосибирцев судили три раза за одно преступление — в итоге дали почти 10 лет колонии

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Кремнева и Седорчука признали виновными в сбыте наркотических средств (N-метилэфедрона) и покушении на сбыт в крупном размере (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
Это не первый суд в отношении фигурантов в рамках одного дела. В феврале 2022 года Седорчука признали виновным в покушении на сбыт, но оправдали по обвинению в сбыте. Он получил 7 лет наказания в исправительной колонии строгого режима. Кремнева оправдали: в суде была доказана его непричастность к совершению обоих преступлений.
В мае 2022 года Апелляционный суд отменил приговор, материалы уголовного дела направил в суд для рассмотрения в другом составе суда. Кремнев обратился за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
В результате суд признал Кремнева виновным в совершении обоих преступлений, ему назначили наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Седорчук получил 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Активист Артем Фролов не согласен с вынесенным приговором:
«Это просто чудовищно. Это огромный срок, учитывая, какие доказательства были предоставлены в суд», — заявил активист в беседе c Atas.info.