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Новосибирцев судили три раза за одно преступление — им дали почти по 10 лет

Новосибирцев судили три раза за одно преступление — в итоге дали почти 10 лет колонии

22 февраля 2024, 07:25
Фото: пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области

Новосибирцев судили три раза за одно преступление — им дали почти по 10 лет

22 февраля в Искитимском районном суде Новосибирской области вынесли обвинительный приговор Дмитрию Кремневу и Павлу Седорчуку. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Кремнева и Седорчука признали виновными в сбыте наркотических средств (N-метилэфедрона) и покушении на сбыт в крупном размере (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Это не первый суд в отношении фигурантов в рамках одного дела. В феврале 2022 года Седорчука признали виновным в покушении на сбыт, но оправдали по обвинению в сбыте. Он получил 7 лет наказания в исправительной колонии строгого режима. Кремнева оправдали: в суде была доказана его непричастность к совершению обоих преступлений.

В мае 2022 года Апелляционный суд отменил приговор, материалы уголовного дела направил в суд для рассмотрения в другом составе суда. Кремнев обратился за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

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В результате суд признал Кремнева виновным в совершении обоих преступлений, ему назначили наказание в виде 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Седорчук получил 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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Активист Артем Фролов не согласен с вынесенным приговором:

«Это просто чудовищно. Это огромный срок, учитывая, какие доказательства были предоставлены в суд», — заявил активист в беседе c Atas.info.
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