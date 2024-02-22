Обещавший взорвать ГЭС новосибирец признал свою вину

По версии следствия, пьяный сибиряк два раза сообщал в полицию о мнимом акте терроризма, которые им запланированы. 6 мая 2023 года Владимир Сергеев заявил о том, что якобы планирует взорвать парад в честь Дня Победы из гранатометов и они уже спрятаны под мостом. 12 июля мужчина, снова напившись, рассказал о планах взорвать Новосибирскую ГЭС.