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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Мужчину обвиняют в лжетерроризме

Обещавший взорвать ГЭС новосибирец признал свою вину

22 февраля 2024, 11:12
Фото: Управление судебного департамента в НСО
Мужчину обвиняют в лжетерроризме

В Новосибирске начался суд над лжетеррористом, обещавшем взорвать ГЭС

В Калининском районном суде началось рассмотрение уголовного дела о лжетерроризме. В нем обвиняют местного жителя Владимира Сергеева.

По версии следствия, пьяный сибиряк два раза сообщал в полицию о мнимом акте терроризма, которые им запланированы. 6 мая 2023 года Владимир Сергеев заявил о том, что якобы планирует взорвать парад в честь Дня Победы из гранатометов и они уже спрятаны под мостом. 12 июля мужчина, снова напившись, рассказал о планах взорвать Новосибирскую ГЭС.

В обоих случаях на звонок реагировали сотрудники правоохранительных органов, но информация оказывалась ложной. По мнению МВД, ущерб от пьяных развлечений Владимира Сергеева может составить 5 тысяч рублей. На данный момент новосибирец задержан, ему предъявлено обвинение.

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«В судебном заседании оглашено обвинительное заключение, установлен порядок исследования доказательств, оглашены показания потерпевших, исследованы письменные материалы дела. Подсудимый Сергеев В.Н. вину в предъявленном ему обвинении признал», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что неизвестный маньяк угрожает школьникам Бердска. Испуганных детей пообещали защитить в полиции.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Терроризм#Александр Ляхов
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