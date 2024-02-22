Обещавший взорвать ГЭС новосибирец признал свою вину

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
По версии следствия, пьяный сибиряк два раза сообщал в полицию о мнимом акте терроризма, которые им запланированы. 6 мая 2023 года Владимир Сергеев заявил о том, что якобы планирует взорвать парад в честь Дня Победы из гранатометов и они уже спрятаны под мостом. 12 июля мужчина, снова напившись, рассказал о планах взорвать Новосибирскую ГЭС.
В обоих случаях на звонок реагировали сотрудники правоохранительных органов, но информация оказывалась ложной. По мнению МВД, ущерб от пьяных развлечений Владимира Сергеева может составить 5 тысяч рублей. На данный момент новосибирец задержан, ему предъявлено обвинение.
«В судебном заседании оглашено обвинительное заключение, установлен порядок исследования доказательств, оглашены показания потерпевших, исследованы письменные материалы дела. Подсудимый Сергеев В.Н. вину в предъявленном ему обвинении признал», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
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