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Водителей будут «ловить» на дорогах

Охота на пьяных водителей началась в Новосибирске

22 февраля 2024, 05:45
Фото: 1MI
Водителей будут «ловить» на дорогах
На территории Новосибирска пройдет оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет с 22 по 26 февраля. Оно направлено на предотвращение и пресечение случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. В эти дни будут проведены массовые проверки водителей на улицах города, чтобы выявить тех, кто находится в состоянии опьянения.

В настоящее время за управление машиной в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления авто на период от 1.5 до 2 лет.

При повторном нарушении водитель может быть привлечен к уголовной ответственности, за что ему грозит штраф от 200 000 до 300 000 рублей, либо лишение свободы до 2 лет и лишение прав на управление автомобилем до 3 лет.

Охота на пьяных водителей началась в Новосибирске
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