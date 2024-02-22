Охота на пьяных водителей началась в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет с 22 по 26 февраля. Оно направлено на предотвращение и пресечение случаев управления автомобилем в состоянии опьянения. В эти дни будут проведены массовые проверки водителей на улицах города, чтобы выявить тех, кто находится в состоянии опьянения.
В настоящее время за управление машиной в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления авто на период от 1.5 до 2 лет.
При повторном нарушении водитель может быть привлечен к уголовной ответственности, за что ему грозит штраф от 200 000 до 300 000 рублей, либо лишение свободы до 2 лет и лишение прав на управление автомобилем до 3 лет.