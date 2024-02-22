«Он тоже был актером»: преподаватель Никиты Кологривого рассказал о роли Жириновского

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Руководитель театральной студии «Игра» Владимир Зуев, преподавший в НГТИ Никите Кологривому, заявил, что его воспитанник вполне способен сыграть эту роль. Это связано и со склонностью покойного лидера ЛДПР к актерству.
«Он тоже был актером. Поэтому они во многом пересекаются. Особенно, если он сыграет Жириновского таким, каким тот был вне публики», — рассказал Владимир Зуев Сиб.фм.
Кроме того, Владимир Зуев высказался о возможной «звездной болезни» Никиты Кологривого.
«Он допускает запредельные высказывания, но лишь по причине прикосновения к славе. Никита — человек чести и нравственности», — считает педагог.
Напомним, что сибирская школьница-мулатка снялась вместе с Никитой Кологривым в сериале «Лихорадка».