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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:31

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По мнению преподавателя, Никита Кологривый сможет найти общие моменты в персоне Владимира Жириновского

«Он тоже был актером»: преподаватель Никиты Кологривого рассказал о роли Жириновского

22 февраля 2024, 06:28
Фото: 1tv.ru
По мнению преподавателя, Никита Кологривый сможет найти общие моменты в персоне Владимира Жириновского

Педагог новосибирского актера Кологривого оценил шанс сыграть Жириновского

Новосибирский актер Никита Кологривый, прославившийся благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», должен сыграть Владимира Жириновского в будущем фильме о политике. Кандидатуру уже одобрил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Руководитель театральной студии «Игра» Владимир Зуев, преподавший в НГТИ Никите Кологривому, заявил, что его воспитанник вполне способен сыграть эту роль. Это связано и со склонностью покойного лидера ЛДПР к актерству.

«Он тоже был актером. Поэтому они во многом пересекаются. Особенно, если он сыграет Жириновского таким, каким тот был вне публики», — рассказал Владимир Зуев Сиб.фм.
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Кроме того, Владимир Зуев высказался о возможной «звездной болезни» Никиты Кологривого.

«Он допускает запредельные высказывания, но лишь по причине прикосновения к славе. Никита — человек чести и нравственности», — считает педагог.

Напомним, что сибирская школьница-мулатка снялась вместе с Никитой Кологривым в сериале «Лихорадка».

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