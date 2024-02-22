Пенсионер на «Ниссане» сбил 17-летнего подростка — парень в больнице

Пострадавшего увезли в больницу, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Вечером 19 февраля в Новосибирском районе 18-летняя девушка за рулем автомобиля «Ниссан Премьера» врезалась в «Ладу». Водитель-мужчина погиб на месте.

Водитель Infiniti устроил ДТП в Новосибирске и вернулся к пострадавшим

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