Пенсионер на «Ниссане» сбил 17-летнего подростка — парень в больнице

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Пострадавшего увезли в больницу, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.
«Водитель 1955 года рождения двигался по улице Техническая, со стороны улицы Волочаевская. В пути следования, напротив дома 5 по улице Техническая, совершил наезд на пешехода», — рассказали в Госавтоинспекции.
Вечером 19 февраля в Новосибирском районе 18-летняя девушка за рулем автомобиля «Ниссан Премьера» врезалась в «Ладу». Водитель-мужчина погиб на месте.