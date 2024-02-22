atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Пенсионер на «Ниссане» сбил 17-летнего подростка в Новосибирске

Пенсионер на «Ниссане» сбил 17-летнего подростка — парень в больнице

22 февраля 2024, 08:42
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Пенсионер на «Ниссане» сбил 17-летнего подростка в Новосибирске

22 февраля в 13:15 на улице Техническая в Дзержинском районе Новосибирска 68-летний водитель за рулем автомобиля «Ниссан Санни» сбил 17-летнего юношу.

Пострадавшего увезли в больницу, сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

«Водитель 1955 года рождения двигался по улице Техническая, со стороны улицы Волочаевская. В пути следования, напротив дома 5 по улице Техническая, совершил наезд на пешехода», — рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Вечером 19 февраля в Новосибирском районе 18-летняя девушка за рулем автомобиля «Ниссан Премьера» врезалась в «Ладу». Водитель-мужчина погиб на месте.

Водитель Infiniti устроил ДТП в Новосибирске и вернулся к пострадавшим
Узнать подробнее
Читайте также:
В топ регионов по приросту ДТП за год попала Новосибирская областьЖенщина на Suzuki на полном ходу сбила школьника в Пашино20-летний мужчина на «Ниссане» сбил пожилую женщину на «зебре» в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Пострадавший#Подросток#Пенсионер#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Выброшенному на свалку в Новосибирске малышу найдут опекунов
Вчера, 13:30
Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву
Сегодня, 03:21
Троллейбусы встали из-за обрыва сети на кольце Ада в Новосибирске
Сегодня, 02:27
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
Сегодня, 01:44
Будут приняты меры: в Бердске могут усилить охрану после угроз школьникам
Вчера, 12:02
Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц
20 февраля, 04:31