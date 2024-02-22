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Published Сегодня, 04:15

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Updated Сегодня, 04:52

Концерты Ziver в Новосибирске перенесли на осень

Zivert отменила все концерты — ближайший был намечен на 24 февраля в Новосибирске

22 февраля 2024, 04:15
Фото: vk.com / j.zivert

Концерты Ziver в Новосибирске перенесли на осень

В Новосибирске перенесли концерт певицы Zivert, который должен был пройти 24 февраля 2024 года на площадке «Локомотив-Арена». Рассказываем, стоит ли ждать выступление.

Об отмене всех запланированных ранее концертах исполнительница рассказала подписчикам в своем телеграм-канале. Она пояснила, что пауза в творчестве вызвана проблемами со здоровьем.

«Проблемы со здоровьем, которые начались 1,5 года назад и из-за которых были отменены и перенесены концерты. Проблемы вернулись, теперь они обрели прогрессирующий характер», — рассказала Юлия Зиверт.
Видео: vk.com / j.zivert

По наставлению врача певица отменила все запланированные концерты «с полным возвратом билетов». Исключение 33-летняя артистка сделала только для шоу «Голос», где сейчас выступает наставницей.

Все выступления она сдвинула на неопределенный срок, точные даты певица не уточняла. На момент публикации на новосибирский концерт, который должен был состояться 24 февраля, в продаже остались три билета. Стоимость — 4500-5500 рублей.

В «Локомотив-Арене» корреспонденту Atas.info сообщили, что концерт перенесли:

«Концерт перенесен на осень, дату уточняйте».

В 2020 году концерты певицы в Новосибирске переносили дважды. Сначала она должна была выступить 18 апреля, а потом 5 декабря. Оба концерта сорвались. В итоге Зиверт выступила перед новосибирцами в летом 2021 года.

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