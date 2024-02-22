Площадь Труда встала в 10-балльной пробке. Что говорят водители

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Особенные затруднения испытывают водители при подъезде к «кольцу ада» — на улицах Широкая, Станивлавского, Станционная, Ватутина.
Водители, вынужденные проводить время в пробке, не скрывают эмоций и оставляют негативные сообщения в сервисе 2GIS.
«(Плохой человек), который оборвал провода, чтобы ты домой не попал», — негодует один из водителей.
«Лучше объехать через Октябрьский мост», — советует другой.
«Сегодня самый быстрый транспорт — это ноги».
«Здесь нужно туалет и столовую поставить».
«Из-за него стоит, походу», — такое сообщение появилось на карте на скульптуре «Северный олень», расположенной в Парке Кирова неподалеку.
«4,15 часа с Первомайки», — жалуется еще один участник пробки.
«Тот, кто виноват в аварии, знай, что ты — (плохой человек)».
«Открывайте проезд через стройку».