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Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Водители застряли в пробке на площади Труда в Новосибирске 22 февраля 2024 года

Площадь Труда встала в 10-балльной пробке. Что говорят водители

22 февраля 2024, 05:51
Фото: Изображение Midjourney
Водители застряли в пробке на площади Труда в Новосибирске 22 февраля 2024 года

Площадь Труда в Новосибирске встала в 10-балльной пробке

22 февраля пробки в районе площади Труда в Новосибирске достигают максимальных значений. При этом общая картина на дорогах города — 5 баллов из 10.

Особенные затруднения испытывают водители при подъезде к «кольцу ада» — на улицах Широкая, Станивлавского, Станционная, Ватутина.

Фото: 2Gis

Водители, вынужденные проводить время в пробке, не скрывают эмоций и оставляют негативные сообщения в сервисе 2GIS.

«(Плохой человек), который оборвал провода, чтобы ты домой не попал», — негодует один из водителей.
«Лучше объехать через Октябрьский мост», — советует другой.
«Сегодня самый быстрый транспорт — это ноги».
«Здесь нужно туалет и столовую поставить».
Изменили движение транспорта из-за обрыва контактной сети на площади Труда
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«Из-за него стоит, походу», — такое сообщение появилось на карте на скульптуре «Северный олень», расположенной в Парке Кирова неподалеку.
«4,15 часа с Первомайки», — жалуется еще один участник пробки.
«Тот, кто виноват в аварии, знай, что ты — (плохой человек)».
«Открывайте проезд через стройку».

Из-за обрыва контактной сети автобусы и троллейбусы на участке временно идут по-другому.

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#Транспорт#Новосибирск#Пробки#Общественный транспорт#Затор#Площадь Труда#Алёна Рогонова
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