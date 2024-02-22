«Полный бардак!» — одностороннее движение открыли на улицах в центре Новосибирска

При этом часть водителей, в том числе, люди за рулем эвакуаторов и машин ГИБДД, игнорируют требования дорожных знаков и едут в направлении, движение в котором запрещено. Отрезки улиц с односторонним движением спецмашины используют как кратчайший путь на Советскую, где действует ражим ограничения стоянки, чтоб быстрее эвакуировать автомобили нарушителей.