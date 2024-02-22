atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Улицы превратились в парковку для сотрудников и клинетов бизнес-центров

«Полный бардак!» — одностороннее движение открыли на улицах в центре Новосибирска

22 февраля 2024, 06:42
Фото: atas.info
Улицы превратились в парковку для сотрудников и клинетов бизнес-центров

Октябрьскую и Коммунистическую сделали односторонними — что там происходит

Заработали ограничения на улицах Коммунистическая и Октябрьская. Первыми нарушителями стали дорожные полицейские

В четверг, 22 февраля вступили в силу анонсированные ранее ограничения дорожного движения. На отрезках улиц Октябрьская (от Красного проспекта до Советской) и Коммунистическая (от Советской до Красного проспекта) появились знаки одностороннего движения. По словам члена правления ТСЖ «Дом с часами» (Коммунистическая, 44) Олега Викторовича, в результате значительная часть дорожного полотна попросту превратилась в парковку для сотрудников и посетителей бизнес-центров.

Парковку на этих участках улицы никто не ограничиваетПарковку на этих участках улицы никто не ограничивает
Парковку на этих участках улицы никто не ограничиваетПарковку на этих участках улицы никто не ограничивает
Парковку на этих участках улицы никто не ограничиваетПарковку на этих участках улицы никто не ограничивает
Парковку на этих участках улицы никто не ограничивает
Фото: atas.info

При этом часть водителей, в том числе, люди за рулем эвакуаторов и машин ГИБДД, игнорируют требования дорожных знаков и едут в направлении, движение в котором запрещено. Отрезки улиц с односторонним движением спецмашины используют как кратчайший путь на Советскую, где действует ражим ограничения стоянки, чтоб быстрее эвакуировать автомобили нарушителей.

Наружения правил зафиксированы на фотоНаружения правил зафиксированы на фото
Наружения правил зафиксированы на фотоНаружения правил зафиксированы на фото
Наружения правил зафиксированы на фото
Фото: atas.info
«Полный бардак! ГИБДД, похоже, окончательно превратилась в структуру для сбора денег, а самим им на правила движения плевать. А мэрии плевать на жителей, которые теперь, чтобы попасть домой, должны делать значительный крюк и стоять на светофорах. Зато хорошо бизнес-центрам, для которых, по сути, улицу превратили в парковку», — возмущается Викторович.

По словам активиста, он дважды участвовал в заседаниях муниципальной комиссии, которая рассматривала вопрос введения одностороннего движения на Октябрьской и Коммунистической. Под видом местных жителей с просьбами ввести ограничения в мэрию приходили представители управляющих деловыми зданиями, что расположены на этих улицах, говорит Олег Викторович. Дважды такое решение удавалось отклонить.

Активист не может сдержать возмущения
Видео: atas.info

Жители, рассказал собеседник редакции, и сейчас намерены добиваться отмены уже вступивших в силу ограничений.

Ранее пресс-центр мэрии сообщал, что схему движения поменяли в ходе заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения «в целях эффективности и обеспечения безопасности».

Читайте также:
Две улицы в центре Новосибирска сделали односторонними — кому это выгодноУлицу Советскую сделают двусторонней на всем протяженииНовосибирские водители ездят по встречке на односторонней улице
#Транспорт#Видео#Новосибирск#Нарушения#Парковка#Одностороннее движение
Подпишитесь
Выброшенному на свалку в Новосибирске малышу найдут опекунов
Вчера, 13:30
Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву
Сегодня, 03:21
Троллейбусы встали из-за обрыва сети на кольце Ада в Новосибирске
Сегодня, 02:27
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
Сегодня, 01:44
Будут приняты меры: в Бердске могут усилить охрану после угроз школьникам
Вчера, 12:02
Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц
20 февраля, 04:31