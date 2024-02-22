«Полный бардак!» — одностороннее движение открыли на улицах в центре Новосибирска

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Published Сегодня, 06:42
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В четверг, 22 февраля вступили в силу анонсированные ранее ограничения дорожного движения. На отрезках улиц Октябрьская (от Красного проспекта до Советской) и Коммунистическая (от Советской до Красного проспекта) появились знаки одностороннего движения. По словам члена правления ТСЖ «Дом с часами» (Коммунистическая, 44) Олега Викторовича, в результате значительная часть дорожного полотна попросту превратилась в парковку для сотрудников и посетителей бизнес-центров.
При этом часть водителей, в том числе, люди за рулем эвакуаторов и машин ГИБДД, игнорируют требования дорожных знаков и едут в направлении, движение в котором запрещено. Отрезки улиц с односторонним движением спецмашины используют как кратчайший путь на Советскую, где действует ражим ограничения стоянки, чтоб быстрее эвакуировать автомобили нарушителей.
«Полный бардак! ГИБДД, похоже, окончательно превратилась в структуру для сбора денег, а самим им на правила движения плевать. А мэрии плевать на жителей, которые теперь, чтобы попасть домой, должны делать значительный крюк и стоять на светофорах. Зато хорошо бизнес-центрам, для которых, по сути, улицу превратили в парковку», — возмущается Викторович.
По словам активиста, он дважды участвовал в заседаниях муниципальной комиссии, которая рассматривала вопрос введения одностороннего движения на Октябрьской и Коммунистической. Под видом местных жителей с просьбами ввести ограничения в мэрию приходили представители управляющих деловыми зданиями, что расположены на этих улицах, говорит Олег Викторович. Дважды такое решение удавалось отклонить.
Жители, рассказал собеседник редакции, и сейчас намерены добиваться отмены уже вступивших в силу ограничений.
Ранее пресс-центр мэрии сообщал, что схему движения поменяли в ходе заседания рабочей группы по безопасности дорожного движения «в целях эффективности и обеспечения безопасности».