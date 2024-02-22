Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам

Однако такие морозы совсем скоро исчезнут в Новосибирской области. По данным сервиса «Яндекс. Погода», постепенное потепление начнется с 23 февраля, когда будет -14 днем и -23 ночью. Ночные холода отпустят уже со следующей неделе, с 27–28 февраля, когда потеплеет до -14…-7.