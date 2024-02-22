Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам

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На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра стоит предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. Сообщается, что 22 и 23 февраля сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами -35 и ниже. Об этом же предупреждает МЧС в СМС-рассылке.
Однако такие морозы совсем скоро исчезнут в Новосибирской области. По данным сервиса «Яндекс. Погода», постепенное потепление начнется с 23 февраля, когда будет -14 днем и -23 ночью. Ночные холода отпустят уже со следующей неделе, с 27–28 февраля, когда потеплеет до -14…-7.
По данным «Гисметео», сегодня самый последний холодный день. Постепенное потепление начнется с 26 февраля. А пока, на этой неделе, сохранятся ночные морозы до -31.
Сайт world-weather прогнозирует самый теплый день, который наступит 29 февраля. Тогда потеплеет до -5 днем и -1- ночью.