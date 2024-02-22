Прогноз погоды на выходные в Новосибирске с 23 по 25 февраля

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В ночь на 23 февраля в Новосибирске обещают -26…-28 градусов, в пригороде похолодает до -32 градусов, днем потеплеет до -16…-18 градусов. Ветер 2-7 м/с. Небольшая облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ночью 24 февраля будет около -25…-27 градусов, днем — -15…-17 градусов. Почти без осадков.
В ночь на 25 февраля термометры покажут -22…-24 градусов, днем — -12…-14 градусов. Ночью скорость ветра составит 1-6 м/с, днем — 3-8 м/с. Ночью почти без осадков, днем местами будет идти небольшой снег.
По 23 февраля в регионе сохранится аномально холодная погода, местами морозы достигают -35 градусов и ниже, напоминают синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Однако в ближайшие дни морозы пойдут на спад. Ощутимое потепление жителям обещают в конце третьей декады февраля, после 27 февраля.
В связи с грядущими праздничными выходными МЧС по Новосибирской области перевели на усиленный режим работы.