Прогноз погоды на выходные в Новосибирске с 23 по 25 февраля

Синоптики составили прогноз погоды на праздничные выходные в Новосибирске

Новосибирцев ждут длинные выходные, и многие не мыслят свой отдых без активностей на свежем воздухе. Atas.info узнал, какая погода ждет горожан в ближайшие три дня, с 23 по 25 февраля.