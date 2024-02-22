«Северный полюс» и «Кошкин дом» появятся в зоопарке Новосибирска

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
До конца 2024 года Новосибирский зоопарк планирует разработать проектно-сметную документацию для строительства двух крупных комплексов. Один из них будет называться «Северный полюс» и будет включать в себя две новые вольеры для белых медведей, вольеру для полярных волков площадью около 500 квадратных метров, вольеры для полярных сов, лисиц и песцов.
«Комплекс, где сейчас содержатся медведи, будет реконструирован под ластоногих, скорее всего моржей или морских котиков», — сообщил журналистам Александр Шило.
«Кошкин дом» — комплекс для содержания кошачьих Южной и Северной Америки. В его составе будет большой павильон и уличные вольеры. Обитателя комплекса станут пумы, рыжая и канадская рысь, еноты и американские дикообразы. Изюминкой комплекса станет переход из основного здания к вольерам.
«Будет полуподземный переход, где будем проходить под вольерами пум. И там будет небольшой стеклянный участок, где ты сможешь оказаться внутри вольеры и увидеть пуму глаза в глаза», — рассказал директор Новосибирского зоопарка.
Сейчас оба проекта находятся в стадии эскизов, добавил Александр Шило.