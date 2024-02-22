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Вместо медведей здесь будут плескаться моржи

«Северный полюс» и «Кошкин дом» появятся в зоопарке Новосибирска

22 февраля 2024, 01:03
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Вместо медведей здесь будут плескаться моржи

Новосибирский зоопарк построит новые вольеры для белых медведей

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказал о планах строительства двух крупных тематических комплексов для содержания экзотических животных

До конца 2024 года Новосибирский зоопарк планирует разработать проектно-сметную документацию для строительства двух крупных комплексов. Один из них будет называться «Северный полюс» и будет включать в себя две новые вольеры для белых медведей, вольеру для полярных волков площадью около 500 квадратных метров, вольеры для полярных сов, лисиц и песцов.

«Комплекс, где сейчас содержатся медведи, будет реконструирован под ластоногих, скорее всего моржей или морских котиков», — сообщил журналистам Александр Шило.

«Кошкин дом» — комплекс для содержания кошачьих Южной и Северной Америки. В его составе будет большой павильон и уличные вольеры. Обитателя комплекса станут пумы, рыжая и канадская рысь, еноты и американские дикообразы. Изюминкой комплекса станет переход из основного здания к вольерам.

«Будет полуподземный переход, где будем проходить под вольерами пум. И там будет небольшой стеклянный участок, где ты сможешь оказаться внутри вольеры и увидеть пуму глаза в глаза», — рассказал директор Новосибирского зоопарка.

Сейчас оба проекта находятся в стадии эскизов, добавил Александр Шило.

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#Новосибирск#Зоопарк#Развитие#Белые медведи#Кошки
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