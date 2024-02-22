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Published Сегодня, 03:53

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В Новосибирской области отремонтируют участок Советского шоссе км 5+026 — км 7+800 до 9 сентября 2024 года

Советское шоссе в Новосибирской области отремонтируют за 280 млн рублей

22 февраля 2024, 03:53
Фото: 1MI
В Новосибирской области отремонтируют участок Советского шоссе км 5+026 — км 7+800 до 9 сентября 2024 года
Заказчиком работ выступает ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», подрядчика выберут 14 марта 2024 года. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупки.

Участок длиной почти 2,8 км находится в Новосибирском районе региона. Работы поделены на три этапа, последний должен быть сдан до 18 сентября 2024 года. Стоимость работ — 280,9 млн рублей, деньги выделены из областного бюджета.

Расчетная интенсивность движения автомобилей на участке составляет 10-20 тысяч автомобилей в сутки. Гарантийный срок — 4 года, на дорожную разметку — один год, барьерное металлическое ограждение — 5 лет.

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Также 9,3 млн рублей выделят на содержание развязок. Это развязки на 16 км трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар», «Новосибирск-Толмачево», на 12 км трассы «Новосибирск-Колывань-Томск».

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#Экономика#Транспорт#Новосибирск#Госзакупки#Торги#Подрядчик#Алёна Рогонова#Ремонт дорог
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