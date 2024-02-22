Советское шоссе в Новосибирской области отремонтируют за 280 млн рублей

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Участок длиной почти 2,8 км находится в Новосибирском районе региона. Работы поделены на три этапа, последний должен быть сдан до 18 сентября 2024 года. Стоимость работ — 280,9 млн рублей, деньги выделены из областного бюджета.
Расчетная интенсивность движения автомобилей на участке составляет 10-20 тысяч автомобилей в сутки. Гарантийный срок — 4 года, на дорожную разметку — один год, барьерное металлическое ограждение — 5 лет.
Также 9,3 млн рублей выделят на содержание развязок. Это развязки на 16 км трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар», «Новосибирск-Толмачево», на 12 км трассы «Новосибирск-Колывань-Томск».