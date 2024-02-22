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Суд в Новосибирске дал 10 лет пьяному водителю, из-за которого погибли три человека

Суд в Новосибирске дал 10 лет пьяному водителю, из-за которого погибли три человека

22 февраля 2024, 05:02
Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области
Черепановский районный суд Новосибирской области вынес приговор 30-летнему водителю, из-за которого в ДТП погибли три человека и один получил тяжкий вред здоровью. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Смертельная авария произошла днем 10 июня 2023 года на трассе между поселками Дорогино и Запрудный. Водитель в момент ДТП был пьян и ехал на «Хонде». Права управлять транспортными средствами у него не было. Мужчина выехал на встречку и врезался в «Мазду». После этого он покинул место ДТП.

Фигурант получил 10 лет колонии общего режима с запретом управлять транспортными средствами на 2,5 года.

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В 2024 году в Новосибирске планируют установить 50 камер фото- и видеофиксации. Это сделают в местах, где чаще других случаются ДТП.

Новосибирская область вошла в лидеры по приросту ДТП за год. В 2023-м количество ДТП в регионе выросло почти на 22%.

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