Суд в Новосибирске дал 10 лет пьяному водителю, из-за которого погибли три человека

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
Смертельная авария произошла днем 10 июня 2023 года на трассе между поселками Дорогино и Запрудный. Водитель в момент ДТП был пьян и ехал на «Хонде». Права управлять транспортными средствами у него не было. Мужчина выехал на встречку и врезался в «Мазду». После этого он покинул место ДТП.
Фигурант получил 10 лет колонии общего режима с запретом управлять транспортными средствами на 2,5 года.
В 2024 году в Новосибирске планируют установить 50 камер фото- и видеофиксации. Это сделают в местах, где чаще других случаются ДТП.
Новосибирская область вошла в лидеры по приросту ДТП за год. В 2023-м количество ДТП в регионе выросло почти на 22%.