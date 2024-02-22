Суд в Новосибирске дал 10 лет пьяному водителю, из-за которого погибли три человека

Смертельная авария произошла днем 10 июня 2023 года на трассе между поселками Дорогино и Запрудный. Водитель в момент ДТП был пьян и ехал на «Хонде». Права управлять транспортными средствами у него не было. Мужчина выехал на встречку и врезался в «Мазду». После этого он покинул место ДТП.