Трехэтажный коттедж с кинозалом продают в Новосибирске за 75 млн рублей

На втором этаже находится мастер-спальня с гардеробной и санузлом, две детские комнаты, кабинет с камином и еще один туалет. Третий этаж является чердаком, который на данный момент не используется. Также, на цокольном этаже предусмотрены спортивный зал, кинозал, котельная, прачечная и кладовая.