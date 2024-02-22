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Дом стоит десятки миллионов

Трехэтажный коттедж с кинозалом продают в Новосибирске за 75 млн рублей

22 февраля 2024, 01:25
Фото: n1.ru
Дом стоит десятки миллионов
В Заельцовском районе Новосибирска выставлен на продажу трехэтажный коттедж. Стоимость данного дома составляет 75 млн рублей. Построен он был в 2014 году.

Объявление о продаже появилось на сайте недвижимости 21 февраля. Общая площадь коттеджа составляет 560 кв. метров, а прилегающий участок занимает почти 18 соток. Продавец принял решение о продаже дома из-за необходимости переезда.

Коттедж полностью меблирован и имеет интерьер в спокойных тонах. На первом этаже расположены кухня-гостинная с эркером и камином, гостевая спальня, санузел, холл, гардеробная, прихожая и гараж.

На втором этаже находится мастер-спальня с гардеробной и санузлом, две детские комнаты, кабинет с камином и еще один туалет. Третий этаж является чердаком, который на данный момент не используется. Также, на цокольном этаже предусмотрены спортивный зал, кинозал, котельная, прачечная и кладовая.

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