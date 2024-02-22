Трехэтажный коттедж с кинозалом продают в Новосибирске за 75 млн рублей

Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
Объявление о продаже появилось на сайте недвижимости 21 февраля. Общая площадь коттеджа составляет 560 кв. метров, а прилегающий участок занимает почти 18 соток. Продавец принял решение о продаже дома из-за необходимости переезда.
Коттедж полностью меблирован и имеет интерьер в спокойных тонах. На первом этаже расположены кухня-гостинная с эркером и камином, гостевая спальня, санузел, холл, гардеробная, прихожая и гараж.
На втором этаже находится мастер-спальня с гардеробной и санузлом, две детские комнаты, кабинет с камином и еще один туалет. Третий этаж является чердаком, который на данный момент не используется. Также, на цокольном этаже предусмотрены спортивный зал, кинозал, котельная, прачечная и кладовая.