Троллейбусы встали из-за обрыва сети на кольце Ада в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:27
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В четверг, 22 февраля, в Новосибирске на площади Энергетиков, или негласном Кольце Ада, произошел обрыв контактной сети троллейбусов, сообщается в ВК-группе «АСТ-54».
Причиной обрыва сети мог стать водитель грузового автомобиля, говорят очевидцы. Провода лежат на земле, что приводит к затруднениям движения в сторону Димитровского моста. Кроме того, также произошло дорожно-транспортное происшествие.
Многие пользователи комментируют пост в паблике, сообщая о пробках, в которых они находятся уже более часа.
Согласно данным Яндекс.карт, дорожная ситуация в данном районе оценивается в 7 баллов. Пробки образовались на площади Энергетиков, площади Труда и на подъездах к ним, а также на улицах Станиславского, Широкой, Станционной, Ватутина, Котовского и Пархоменко.