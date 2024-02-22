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Произошло ДТП

Троллейбусы встали из-за обрыва сети на кольце Ада в Новосибирске

22 февраля 2024, 02:27
Фото: 1MI
Произошло ДТП
В Новосибирске на площади Энергетиков произошел обрыв сети троллейбусов из-за водителя грузовика, который устроил ДТП: сейчас движение заблокировано.

В четверг, 22 февраля, в Новосибирске на площади Энергетиков, или негласном Кольце Ада, произошел обрыв контактной сети троллейбусов, сообщается в ВК-группе «АСТ-54».

Причиной обрыва сети мог стать водитель грузового автомобиля, говорят очевидцы. Провода лежат на земле, что приводит к затруднениям движения в сторону Димитровского моста. Кроме того, также произошло дорожно-транспортное происшествие.

Многие пользователи комментируют пост в паблике, сообщая о пробках, в которых они находятся уже более часа.

Согласно данным Яндекс.карт, дорожная ситуация в данном районе оценивается в 7 баллов. Пробки образовались на площади Энергетиков, площади Труда и на подъездах к ним, а также на улицах Станиславского, Широкой, Станционной, Ватутина, Котовского и Пархоменко.
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#Транспорт#Новосибирск#Пробки#ДТП#Троллейбусы#Эмилия Губарева#Площадь Энергетиков
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