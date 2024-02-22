atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В новосибирских школах введут новый предмет с 1 сентября 2024 года

В новосибирских школах введут новый предмет с 1 сентября 2024 года

22 февраля 2024, 06:28
Фото: nspu.ru
С начала следующего учебного года в российских школах появится новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Он придет на смену «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

Сотрудники НГПУ разработали программу переквалификации для учителей ОБЖ и методичку для студентов-будущих преподавателей, сообщает сайт вуза. В курс «Безопасность жизнедеятельности» раздел «Основы военной подготовки».

«Меняющаяся обстановка в мире потребовала изменений и в школьной программе», — сказано в сообщении.

В коллектив авторов вошли сотрудники МЧС и военные. Программа уже получила лицензию, она опубликована на сайте Института непрерывного образования. В программу включили все вопросы, необходимые учителю по ведению основ начальной военной подготовки (НВП).

Сам учебник и программа преподавания находятся на стадии разработки на федеральном уровне.

В Новосибирске в школьную программу введут новый предмет
Узнать подробнее

В 2021 году в Новосибирске в школьную программу 6-8 классов ввели новый предмет «Культурология».

Читайте также:
Новый учебник по истории России представлен на открытом уроке в Новосибирской области29 школ в Новосибирской области открыли благодаря нацпроектамНовосибирский Минобр дал инструкции по посещению детьми школ в аномальные морозы
#Общество#Образование#Новосибирск#Школы#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Выброшенному на свалку в Новосибирске малышу найдут опекунов
Вчера, 13:30
Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву
Сегодня, 03:21
Троллейбусы встали из-за обрыва сети на кольце Ада в Новосибирске
Сегодня, 02:27
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
Сегодня, 01:44
Будут приняты меры: в Бердске могут усилить охрану после угроз школьникам
Вчера, 12:02
Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц
20 февраля, 04:31