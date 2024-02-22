В новосибирских школах введут новый предмет с 1 сентября 2024 года

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
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Сотрудники НГПУ разработали программу переквалификации для учителей ОБЖ и методичку для студентов-будущих преподавателей, сообщает сайт вуза. В курс «Безопасность жизнедеятельности» раздел «Основы военной подготовки».
«Меняющаяся обстановка в мире потребовала изменений и в школьной программе», — сказано в сообщении.
В коллектив авторов вошли сотрудники МЧС и военные. Программа уже получила лицензию, она опубликована на сайте Института непрерывного образования. В программу включили все вопросы, необходимые учителю по ведению основ начальной военной подготовки (НВП).
Сам учебник и программа преподавания находятся на стадии разработки на федеральном уровне.