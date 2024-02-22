В Новосибирском зоопарке не нашли замену умершему льву Сэму

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:31
В «Кошкином доме» будут обитать пумы, рыжие и канадские рыси, еноты и североамериканские дикобразы. Особенностью комплекса станет вольер, где посетители смогут наблюдать пуму очень близко.
А в «Северном полюсе» будут жить белые медведи, полярные волки, полярные совы, лисицы и песцы. Сроки осуществления этих планов пока неизвестны.
В настоящее время строится третий этап контактного зоопарка. В комплексе «Азия» уже построены пять новых объектов. Завершение всех работ ожидается в следующем году.
Напомним, что хищник Сэм родился 26 июня 2009 года в Новосибирском зоопарке. Он был сыном Зевса и Нати. Прожил в зверинце лев все 13 лет. Умер он от продолжительной болезни 14 июля 2022 года. Пока замену Сэму не нашли.