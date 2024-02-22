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Льву не нашли замену

В Новосибирском зоопарке не нашли замену умершему льву Сэму

22 февраля 2024, 02:21
Фото: Новосибирский зоопарк/ВКонтакте
Льву не нашли замену
В Новосибирском зоопарке появятся новые комплексы для животных — «Северный полюс» и «Кошкин дом». Однако, в последнем не будет льва, об этом заявил директор Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС.

В «Кошкином доме» будут обитать пумы, рыжие и канадские рыси, еноты и североамериканские дикобразы. Особенностью комплекса станет вольер, где посетители смогут наблюдать пуму очень близко.

А в «Северном полюсе» будут жить белые медведи, полярные волки, полярные совы, лисицы и песцы. Сроки осуществления этих планов пока неизвестны.

В настоящее время строится третий этап контактного зоопарка. В комплексе «Азия» уже построены пять новых объектов. Завершение всех работ ожидается в следующем году.

Напомним, что хищник Сэм родился 26 июня 2009 года в Новосибирском зоопарке. Он был сыном Зевса и Нати. Прожил в зверинце лев все 13 лет. Умер он от продолжительной болезни 14 июля 2022 года. Пока замену Сэму не нашли.
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#Новосибирск#Животные#Строительство#Зоопарк#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Кошки
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