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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

В год число женщин-должников по алиментам растет на 1%

В Новосибирской области каждый пятый должник по алиментам — женщина

22 февраля 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney
В год число женщин-должников по алиментам растет на 1%

Число женщин-неплательщиков алиментов растет в Новосибирской области

В 2023 году судебные приставы взыскали значительно больше задолженности по алиментам, чем годом ранее

В 2023 году судебные приставы в Новосибирской области взыскали 1,2 миллиарда рублей задолженности по алиментам. Это на 225 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Было задержано около 1,5 тысяч людей, которые уклонялись от выплат на содержание детей, назначенных судом.

«Пугает статистика, она остается высокой по должникам-женщинам. Ситуация по сравнению в 2022 годом не улучшилась, каждый пятый должник по алиментам — женщина», — сообщил главный судебный пристав региона Сергей Неведомский в пресс-центре агентства ТАСС.

Если смотреть динамику за последние несколько лет, то каждый год количество женщин, имеющих задолженность по алиментам, растет на 1%, добавил глава ведомства.

По информации службы судебных приставов, всего на злостных неплательщиков алиментов в 2023 году было возбуждено 1015 уголовных дел.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Долг#Алименты#Женщины#Судебные приставы
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