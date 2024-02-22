В Новосибирской области каждый пятый должник по алиментам — женщина

В 2023 году судебные приставы в Новосибирской области взыскали 1,2 миллиарда рублей задолженности по алиментам. Это на 225 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Было задержано около 1,5 тысяч людей, которые уклонялись от выплат на содержание детей, назначенных судом.