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Published Сегодня, 02:13

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Updated Сегодня, 02:15

В НСО происходит много ДТП

В топ регионов по приросту ДТП за год попала Новосибирская область

22 февраля 2024, 02:13
Фото: Изображение Midjourney
В НСО происходит много ДТП
Новосибирская область оказалась в списке самых опасных регионов для дорожного движения.

По итогам прошлого года, Новосибирская область оказалась одним из лидеров по приросту аварий. Согласно информации от Госавтоинспекции РФ, в регионе количество ДТП увеличилось на 21,9%.

За 2023 год было зарегистрировано 171 аварий. В результате происшествий погибли 25 человек (прирост 56,3% по сравнению с 2022 годом), а 246 человек получили травмы (прирост 42,2%). Наибольший прирост аварий отмечается в Калмыкии (35,6%) и Омской области (32,5%).

В целом по России в 2023 году произошло более 132 тысяч аварий, что составляет прирост 4,5% по сравнению с предыдущим годом. В результате данных ДТП погибли 14,5 тысяч человек.

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