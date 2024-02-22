В топ регионов по приросту ДТП за год попала Новосибирская область

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По итогам прошлого года, Новосибирская область оказалась одним из лидеров по приросту аварий. Согласно информации от Госавтоинспекции РФ, в регионе количество ДТП увеличилось на 21,9%.
За 2023 год было зарегистрировано 171 аварий. В результате происшествий погибли 25 человек (прирост 56,3% по сравнению с 2022 годом), а 246 человек получили травмы (прирост 42,2%). Наибольший прирост аварий отмечается в Калмыкии (35,6%) и Омской области (32,5%).
В целом по России в 2023 году произошло более 132 тысяч аварий, что составляет прирост 4,5% по сравнению с предыдущим годом. В результате данных ДТП погибли 14,5 тысяч человек.