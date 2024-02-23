Актера из Новосибирска Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце

Ранее Агата дала интервью изданию «Стархит», где она назвала Никиту настоящим профессионалом и красавчиком. Она заявила, что у них сложились дружеские отношения, а все их флирты на публике были ради шутки. Однако некоторые поклонники решили, что между ними есть роман. Ранее Муцениеце была замужем за Павлом Прилучным, который долгое время проживал в Бердске и Новосибирске.