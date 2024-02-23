atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

У актеров был роман

Актера из Новосибирска Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце

23 февраля 2024, 03:35
Фото: соцсети актеров
У актеров был роман
Актера Никиту Кологривого и бывшую жену Павла Прилучного, Агату Муцениеце, заподозрили в романе после съемок фильма.

В социальных сетях и СМИ распространяется информация о возможном романе между Никитой Кологривым, актером из Новосибирска, и Агатой Муцениеце, бывшей женой Павла Прилучного. Официально эти отношения не были ни подтверждены, ни опровергнуты самими актерами.

Согласно слухам, симпатия между Кологривым и Муцениеце возникла на съемках фильма «Я — медведь». Говорят, что актер потерял голову от Агаты и даже из-за этого разошелся с женой. Однако отношения между ними не сложились, и в итоге Кологривый остался один.

Ранее Агата дала интервью изданию «Стархит», где она назвала Никиту настоящим профессионалом и красавчиком. Она заявила, что у них сложились дружеские отношения, а все их флирты на публике были ради шутки. Однако некоторые поклонники решили, что между ними есть роман. Ранее Муцениеце была замужем за Павлом Прилучным, который долгое время проживал в Бердске и Новосибирске.

Актер из Новосибирска Кологривый сыграет Жириновского в фильме про основателя ЛДПР
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирский актер Прилучный вместе с женой стал парой года-2023Янковский ответил скандальному новосибирскому актеру Никите КологривомуАктера из Новосибирска Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Соцсети#Актеры#Эмилия Губарева#Роман#Павел Прилучный#Никита Кологривый
Подпишитесь
Выброшенному на свалку в Новосибирске малышу найдут опекунов
21 февраля, 13:30
Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву
Вчера, 03:21
Троллейбусы встали из-за обрыва сети на кольце Ада в Новосибирске
Вчера, 02:27
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
Вчера, 01:44
Будут приняты меры: в Бердске могут усилить охрану после угроз школьникам
21 февраля, 12:02
Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц
20 февраля, 04:31