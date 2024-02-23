Актера из Новосибирска Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
В социальных сетях и СМИ распространяется информация о возможном романе между Никитой Кологривым, актером из Новосибирска, и Агатой Муцениеце, бывшей женой Павла Прилучного. Официально эти отношения не были ни подтверждены, ни опровергнуты самими актерами.
Согласно слухам, симпатия между Кологривым и Муцениеце возникла на съемках фильма «Я — медведь». Говорят, что актер потерял голову от Агаты и даже из-за этого разошелся с женой. Однако отношения между ними не сложились, и в итоге Кологривый остался один.
Ранее Агата дала интервью изданию «Стархит», где она назвала Никиту настоящим профессионалом и красавчиком. Она заявила, что у них сложились дружеские отношения, а все их флирты на публике были ради шутки. Однако некоторые поклонники решили, что между ними есть роман. Ранее Муцениеце была замужем за Павлом Прилучным, который долгое время проживал в Бердске и Новосибирске.