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Published Сегодня, 04:16

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Updated Сегодня, 04:18

Медведица уехала из Новосибирска

Белую медведицу Шайну из Новосибирска показали в зоопарке Удмуртии

23 февраля 2024, 04:16
Фото: Известия Удмуртской республики
Медведица уехала из Новосибирска
В зоопарке Удмуртии уже целый месяц проживает белоснежная медведица Шайна, которая прибыла туда из Новосибирска. Недавно ее вывели из карантина и открыли доступ к вольеру.

Сотрудники зоопарка сообщают, что пятилетняя медведица перенесла карантин успешно и сейчас активно осваивает новое место обитания. Она чувствует себя комфортно и безопасно. Ролик с ее прогулкой по вольеру был опубликован в социальных сетях.

На видео можно увидеть, как Шайна с интересом осматривает окружающую среду и различные предметы в вольере. Потом она решает прогуляться по снежной площадке. В конце видео она находит для себя лакомства.

Медведицу Шайну привезли в удмуртский зоопарк в начале этого года. Она родилась в 2018 году в Новосибирске у своей мамы Герды, которая также является матерью Норди и ее сестер-близнецов Белки и Стрелки.

Медведицу Шайну из Новосибирского зоопарка поселили в Удмуртии
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