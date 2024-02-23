Белую медведицу Шайну из Новосибирска показали в зоопарке Удмуртии

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Сотрудники зоопарка сообщают, что пятилетняя медведица перенесла карантин успешно и сейчас активно осваивает новое место обитания. Она чувствует себя комфортно и безопасно. Ролик с ее прогулкой по вольеру был опубликован в социальных сетях.
На видео можно увидеть, как Шайна с интересом осматривает окружающую среду и различные предметы в вольере. Потом она решает прогуляться по снежной площадке. В конце видео она находит для себя лакомства.
Медведицу Шайну привезли в удмуртский зоопарк в начале этого года. Она родилась в 2018 году в Новосибирске у своей мамы Герды, которая также является матерью Норди и ее сестер-близнецов Белки и Стрелки.