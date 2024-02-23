Более 1,2 тысячи мигрантов выдворили из Новосибирской области

За прошедший год УФССП России по Новосибирской области выселило более 1,2 тысячи иностранных граждан, что на 76% больше, чем в предыдущем году. Главный судебный пристав региона, Сергей Неведомский, сообщил об этом на пресс-конференции в ТАСС.