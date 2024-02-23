Более 1,2 тысячи мигрантов выдворили из Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
За прошедший год УФССП России по Новосибирской области выселило более 1,2 тысячи иностранных граждан, что на 76% больше, чем в предыдущем году. Главный судебный пристав региона, Сергей Неведомский, сообщил об этом на пресс-конференции в ТАСС.
Преимущественно это касалось нелегально находящихся в области граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Сергей Неведомский отметил, что такой рост связан с окончанием пандемии и увеличением количества проверок, проводимых правоохранительными органами.
В целом по стране было проведено более 283,6 тысячи проверок соблюдения миграционного законодательства за прошлый год, и более 100 тысяч иностранных граждан были высланы из России.