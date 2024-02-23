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Уехавших на родину мигрантов было больше в прошлом году

Более 1,2 тысячи мигрантов выдворили из Новосибирской области

23 февраля 2024, 09:37
Фото: Изображение Midjourney
Уехавших на родину мигрантов было больше в прошлом году
За 2023 год количество выдворенных из страны мигрантов в Новосибирской области выросло на 76%.

За прошедший год УФССП России по Новосибирской области выселило более 1,2 тысячи иностранных граждан, что на 76% больше, чем в предыдущем году. Главный судебный пристав региона, Сергей Неведомский, сообщил об этом на пресс-конференции в ТАСС.

Преимущественно это касалось нелегально находящихся в области граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Сергей Неведомский отметил, что такой рост связан с окончанием пандемии и увеличением количества проверок, проводимых правоохранительными органами.

В целом по стране было проведено более 283,6 тысячи проверок соблюдения миграционного законодательства за прошлый год, и более 100 тысяч иностранных граждан были высланы из России.

В 2023 году из НСО депортировали свыше тысячи мигрантов
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