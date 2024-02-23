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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

Депутат заступился за учительницу

Депутат Госдумы Хинштейн заступился за учительницу из Новосибирской области

23 февраля 2024, 04:25
Фото: Александр Хинштейн/Телеграм
Депутат заступился за учительницу
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн встал на защиту 25-летней учительницы Марины Львовой из Куйбышева, Новосибирской области. В своем Telegram-канале он выразил недовольство по поводу обвинений в ее адрес.

Молодого педагога обвинили в размещении якобы интимных фотографий в социальных сетях. Причиной стали снимки со свадьбы, где Марина и ее муж обнимаются перед православным храмом, а на голове девушки был накинут платок.

Депутат задается вопросом: «Когда учитель перестал быть человеком? И что такого интимного в семейном фото на фоне церкви?». Он не может понять, почему никто из коллег учительницы, руководителя школы или министра образования региона не выступил на ее защиту.

Отметим, что прокуратура организовала проверку министра образования Марии Жафяровой. Минобр провел профилактическую беседу с педагогом, а после, она удалила снимки из соцсетей. Чиновница может быть оштрафована на сумму до 80 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Депутат#Госдума#Учительница#Педагог#Соцсети#Свадьба#Эмилия Губарева#Министр образования
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