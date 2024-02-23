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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Теплее станет в Новосибирске

Когда в Новосибирск вернется тепло — погода после 23 февраля 2024

23 февраля 2024, 12:51
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Теплее станет в Новосибирске

Тепло вернется в Новосибирск после 23 февраля

После недели морозов в Новосибирске начинается потепление. Что говорят синоптики?

После 23 февраля жители Новосибирска смогут наслаждаться теплыми выходными. После долгой недели морозов, температура начнет повышаться каждый день.

В субботу, 24 февраля, дневная поднимется еще на пару градусов и будет держаться в районе -15…-17 градусов. Ночью температура снова опустится до -27 градусов.

А в воскресенье, 25 февраля, воздух прогреется до -12…-14 градусов. Скорость ветра будет очень низкой, всего 2-5 метров в секунду.

Оказалось, что аномальные морозы отправились в Кузбасс. Там объявлено чрезвычайное предупреждение о холодной погоде.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Температура#Морозы#Эмилия Губарева
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