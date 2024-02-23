Когда в Новосибирск вернется тепло — погода после 23 февраля 2024

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
После 23 февраля жители Новосибирска смогут наслаждаться теплыми выходными. После долгой недели морозов, температура начнет повышаться каждый день.
В субботу, 24 февраля, дневная поднимется еще на пару градусов и будет держаться в районе -15…-17 градусов. Ночью температура снова опустится до -27 градусов.
А в воскресенье, 25 февраля, воздух прогреется до -12…-14 градусов. Скорость ветра будет очень низкой, всего 2-5 метров в секунду.
Оказалось, что аномальные морозы отправились в Кузбасс. Там объявлено чрезвычайное предупреждение о холодной погоде.