Крупный пожар потушили на складе в Кировском районе Новосибирска

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Информация о возгорании поступила в 7:03 утра, и через 10 минут на место прибыли первые пожарные. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров, что означает примерно треть от всего складского помещения. Во избежание распространения огня, товары из соседнего помещения были эвакуированы.
В тушении пожара участвовало 67 человек и 20 единиц техники. Никто не пострадал и не погиб. Пожар удалось локализовать через два часа после начала его тушения. В настоящее время проводятся работы по уборке и проливке сгоревших материалов, чтобы исключить возможность повторного возгорания.
Для обеспечения непрерывной подачи воды к месту пожара были проложены специальные линии. Предположительно, на складе хранились продукты питания, различные ткани и бумажные архивы.