Крупный пожар потушили на складе в Кировском районе Новосибирска

В тушении пожара участвовало 67 человек и 20 единиц техники. Никто не пострадал и не погиб. Пожар удалось локализовать через два часа после начала его тушения. В настоящее время проводятся работы по уборке и проливке сгоревших материалов, чтобы исключить возможность повторного возгорания.