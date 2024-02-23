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Published Сегодня, 06:09

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Пострадавших нет

Крупный пожар потушили на складе в Кировском районе Новосибирска

23 февраля 2024, 06:09
Фото: ГУ МЧС по НСО
Пострадавших нет
В Новосибирске пожарным удалось потушить большой пожар на складе, который находится в Кировском районе. Подробности сообщили в МЧС.

Информация о возгорании поступила в 7:03 утра, и через 10 минут на место прибыли первые пожарные. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров, что означает примерно треть от всего складского помещения. Во избежание распространения огня, товары из соседнего помещения были эвакуированы.

Фото: ГУ МЧС по НСО

В тушении пожара участвовало 67 человек и 20 единиц техники. Никто не пострадал и не погиб. Пожар удалось локализовать через два часа после начала его тушения. В настоящее время проводятся работы по уборке и проливке сгоревших материалов, чтобы исключить возможность повторного возгорания.

Фото: ГУ МЧС по НСО

Для обеспечения непрерывной подачи воды к месту пожара были проложены специальные линии. Предположительно, на складе хранились продукты питания, различные ткани и бумажные архивы.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Спасатели#МЧС#Эмилия Губарева#Склад
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