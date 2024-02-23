КВН-команда «Столик» из Чулыма поборется за 10 млн в шоу на ТНТ

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Команда КВН «Столик» надеется выиграть приз в размере 10 миллионов рублей. Если им удастся победить, они собираются использовать выигрыш для погашения своих кредитов. Узнать результаты можно будет 23 февраля, в 22:00, когда эпизод выйдет в эфир.
За команду «Столик» сегодня выступят 11 человек, которыми руководит лидер юмористов Павел Федотов. Состав команды также включает Ирину Белобородову, Дарью Показаньеву, Артема Дроздецкого, Никиту Сивцова, Солбона Бальжинимаева, Артема Шалякина, Ваню Шарковского, Евгения Саенко, Федора Панфилова — звукорежиссера, и Алексея Лукомского.
Участники уверены, что они очень смешные, поскольку каждый из них обладает своим уникальным чувством юмора. В первом сезоне команда шутила о своем родном городе Чулыме, его водонапорной башне и ценах на яйца. И, по-видимому, им удалось забавить зрителей, так как они прошли в следующий этап конкурса.