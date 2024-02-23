КВН-команда «Столик» из Чулыма поборется за 10 млн в шоу на ТНТ

Участники уверены, что они очень смешные, поскольку каждый из них обладает своим уникальным чувством юмора. В первом сезоне команда шутила о своем родном городе Чулыме, его водонапорной башне и ценах на яйца. И, по-видимому, им удалось забавить зрителей, так как они прошли в следующий этап конкурса.