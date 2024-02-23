Мощный пожар на складе в Новосибирске тушат более 60 спасателей — что известно

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
Modified Сегодня, 02:12
Updated Сегодня, 02:12
В 07:03 поступило сообщение о пожаре на складе по улице Петухова. Само здание — кирпичное, одноэтажное с мансардным этажом. Склад разделен на три отсека, в которых хранятся палеты, продукты питания и металлические изделия.
По информации МЧС, внутри склада идет интенсивное горение, точную площадь пожара еще уточняют. На данный момент нет информации о пострадавших. Для тушения создан специальный штаб, а также направлен пожарный поезд.
На месте происшествия находятся 67 человек и 20 единиц техники, из них 51 спасатель и 14 единиц техники от МЧС России.