atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:10

Published Сегодня, 02:10

Modified Сегодня, 02:12

Updated Сегодня, 02:12

Все случилось утром

Мощный пожар на складе в Новосибирске тушат более 60 спасателей — что известно

23 февраля 2024, 02:10
Фото: ГУ МЧС по НСО
Все случилось утром

Мощный пожар на складе в Новосибирске тушат более 60 спасателей

В пятницу утром, 23 февраля, в Кировском районе Новосибирска начался крупный пожар на складе.

В 07:03 поступило сообщение о пожаре на складе по улице Петухова. Само здание — кирпичное, одноэтажное с мансардным этажом. Склад разделен на три отсека, в которых хранятся палеты, продукты питания и металлические изделия.

По информации МЧС, внутри склада идет интенсивное горение, точную площадь пожара еще уточняют. На данный момент нет информации о пострадавших. Для тушения создан специальный штаб, а также направлен пожарный поезд.

На месте происшествия находятся 67 человек и 20 единиц техники, из них 51 спасатель и 14 единиц техники от МЧС России.

Фото: ГУ МЧС по НСО
4-летний мальчик погиб во время пожара — родителей не было дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Пожар в квартире на Бориса Богаткова в Новосибирске: два человека погиблиСильный пожар произошел в банном комплексе Октябрьского района Новосибирска
#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева#Склад
Подпишитесь
Выброшенному на свалку в Новосибирске малышу найдут опекунов
21 февраля, 13:30
Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву
Вчера, 03:21
Троллейбусы встали из-за обрыва сети на кольце Ада в Новосибирске
Вчера, 02:27
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
Вчера, 01:44
Будут приняты меры: в Бердске могут усилить охрану после угроз школьникам
21 февраля, 12:02
Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц
20 февраля, 04:31