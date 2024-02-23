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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Сколько мужчин в Новосибирске

Названо число мужчин, живущих в Новосибирской области

23 февраля 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney
Сколько мужчин в Новосибирске
Новосибирскстат назвал количество мужчин, проживающих в Новосибирской области. Эти данные были опубликованы в честь Дня защитника Отечества.

По состоянию на 1 января 2023 года, в регионе проживало около 1,2787 млн мужчин, что составляет 45,8% от общего числа жителей Новосибирской области. Из них 14,3% находились в возрасте от 18 до 30 лет и призывного возраста.

Также стало известно, что 78% мужчин проживают в городах, а 272,7 тысячи человек или 21,3% — в сельской местности.

Средний возраст мужчин в 2022 году составлял 37,6 лет. В городах он немного младше и составлял 37,2 года, а в сельской местности — 38,8 лет.

Новосибирскстат также сообщает, что в начале прошлого года в Новосибирской области жили 558 мужчин в возрасте от 95 лет и старше. При этом практически все они проживали в городах.

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