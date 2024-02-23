Не служил — не мужик? Новосибирские политики без погон — подборка к 23 февраля

Сын бывшего вице-губернатора Новосибирской области Сергея Аксененко с детства занимался хоккеем и был перспективным игроком. В 18 лет, когда его ровесники начали получать повестки из военкомата, стал выступать за ХК «Сибирь». Спустя два года он переходит в питерский «СКА», и возможно, выступление за армейский клуб ему было зачтено за службу. Но в любом случае, вряд ли это можно считать за полноценное пребывание в рядах вооруженных сил. Тем более, что выступал Аксененко в Питере совсем недолго и перешел в новокузнецкий «Металлург».