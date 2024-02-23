Не служил — не мужик? Новосибирские политики без погон — подборка к 23 февраля

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23 февраля в России празднуют День защитника Отечества. В эту дату принято поздравлять всех мужчин, однако, если посмотреть историю возникновения этой памятной даты, то связана она, все-таки, именно с армией. Она привязана к первым боям Красной армии с немецкими войсками в 1918 году и долгое время 23 февраля отмечали День Красной армии. В 1946 получил новое название — День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Современное наименование закрепили спустя несколько лет после распада СССР, в 1995.
Новосибирские чиновники и депутаты любят много рассуждать о патриотизме и важности воинской службы. Но далеко не все из них сами проходили армейскую школу. Опираясь на официальные биографии, мы составили небольшой список влиятельных персон, которые избежали тягот военной службы по тем или иным причинам.
Уроженец села Легостаево Искитимского района после школы поступил в Новосибирский сельскохозяйственный институт и закончил его в 1987 году. После окончания вуза будущий политик вернулся на малую родину и начал работать в должности агронома Тальменского совхоза. Вплоть до 1994 года его трудовая биография была связана с агропромышленным комплексом. Затем Шимкив становится директором Евсинской нефтебазы, после сделал карьеру в структуре «Газпромнефти» и с 2001 неизменно избирается в региональное Заксобрание.
Сын бывшего вице-губернатора Новосибирской области Сергея Аксененко с детства занимался хоккеем и был перспективным игроком. В 18 лет, когда его ровесники начали получать повестки из военкомата, стал выступать за ХК «Сибирь». Спустя два года он переходит в питерский «СКА», и возможно, выступление за армейский клуб ему было зачтено за службу. Но в любом случае, вряд ли это можно считать за полноценное пребывание в рядах вооруженных сил. Тем более, что выступал Аксененко в Питере совсем недолго и перешел в новокузнецкий «Металлург».
В целом провел десять сезонов в Первой лиге, Суперлиге и Континентальной хоккейной лиге, сыграл около 400 матчей, выигрывал «золото» и «серебро» молодежных чемпионатов мира. В 2013 году занял пост заместителя директора строительной компании «Вира-строй», отсюда позже начнет развиваться его политическая карьера, но это уже другая история.
Уроженец Семипалатинска Казахской ССР, там же в 2003 году закончил госуниверситет по специальности «журналистика», после чего переехал в Новосибирск, где устраивается работать в пресс-службу Новосибирского обкома КПРФ. В 2006 получил диплом НГТУ по специальности «связь с общественностью».
Далее вся карьера Артема Скатова неразрывно связана в деятельность регионального отделения КПРФ. Он трудился помощником депутатов областного и городского советов, после стал помощником депутата Госдумы Анатолия Локтя. Позже стал его пресс-секретарем на посту мэра Новосибирска, был избран в Заксобрание и получил пост вице-мэра.
После окончания отделения истории гуманитарного факультета НГУ будущий заметный политический деятель начинает журналистскую карьеру в газетах «Советская Сибирь», «Ведомости Законодательного Собрания» и «Новая газета в Сибири». Широко известен он стал благодаря работе на телеканале НТН-4, где вел острые политические программы, был главным редактором службы новостей.
Партбилет Андрею Жирнову вручил Анатолий Локоть еще в 1999 году. Он трижды избирался в региональное Заксобрание, сейчас считается кандидатом в члены ЦК КПСС.
Видный представитель «Единой России» после школы поступил в Новосибирский государственный медицинский институт, в 1989, после окончания института, поступил в ординатуру, затем в очную аспирантуру. В итоге он защитил кандидатскую диссертацию в 1995 году. Во время учебы в аспирантуре работал в областной больнице врачом-урологом. С
С 1996 года начинается короткая карьера Иванинского-чиновника: начальник отдела здравоохранения администрации Центрального района, после заместитель начальника управления здравоохранения мэрии.
В 2001 году его избирают в областной Совет депутатов третьего созыва, и тогда же он занимает пост главного врача городской станции скорой помощи. В Госдуму Иванинский избирается в 2021 году. Кстати, главным его соперником в ходе выборной кампании был Андрей Жирнов.
Действующий глава Министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов после школы год работал санитаром операционного блока городской больницы скорой помощи № 2. Затем поступил в Новосибирский государственный медицинский институт, который окончил с отличием в 1996 году. Затем был год интеренатуры, после вся трудовая биография Хальзова была связана с медициной, большая часть — с работой в Новосибирском клиническом центре крови, который он в результате и возглавил. С этой должности в 2018 году он ушел на пост министра.
Глава Минприроды Евгений Шестернин после окончания школы поступил в Егорьевское училище гражданской авиации. После завершения обучения по распределению попал на новосибирское предприятие, где летал на вертолете МИ-2. С 1981 по 1983 годы работал борттехником в Новосибирском авиационном учебном центре. Затем трудился на заводе «Экран» в должности машиниста холодильных установок.
С 1987 года начал строить карьеру по комсомольской линии, откуда успешно попал в муниципальные и государственные структуры.
Руководитель министерства цифрового развития и связи Сергей Цукарь после школы поступил в Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специализации «Информационные технологии в сфере государственного и муниципального управления». После его окончания в 2012 году пришел в департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. И в итоге дорос по карьерной лестнице до министерской должности.
Воинский долг на срочной службе отдали губернатор Андрей Травников и его первый заместитель Юрий Петухов, врио мэра Новосибирска Олег Клемешов, знаменитый борец и сенатор от региона Александр Карелин. Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть после военной кафедры в вузе два года служил в звании старшего лейтенанта командиром подразделения в радиотехнических войсках ПВО.