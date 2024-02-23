Новосибирец сгорел во время пожара в квартире — его тело нашли спасатели

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Новосибирском районе, в поселке Каинская Заимка, произошел пожар в одной из квартир. По информации ГУ МЧС по НСО, происшествие случилось 23 февраля.
Пожар возник на втором этаже 10-этажного дома. В момент происшествия из подъезда самостоятельно эвакуировались 29 человек. Однако мужчина, страдающий астмой и проживающий на восьмом этаже, не смог самостоятельно покинуть здание. Он вызвал помощь, позвонив по номеру 101, и спасатели помогли ему покинуть опасное место, используя специальные устройства.
«Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение за полчаса. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, огнем были повреждены домашние вещи. В ходе работ обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — сообщают в МЧС.
Сейчас следственная группа проводит расследование, чтобы установить причину пожара. На место происшествия выезжали 17 спасателей и 5 единиц техники.
Отметим, что сегодня в Новосибирске также произошел большой пожар на складе. Его тушили несколько часов.