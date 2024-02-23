Новосибирец сгорел во время пожара в квартире — его тело нашли спасатели

Пожар возник на втором этаже 10-этажного дома. В момент происшествия из подъезда самостоятельно эвакуировались 29 человек. Однако мужчина, страдающий астмой и проживающий на восьмом этаже, не смог самостоятельно покинуть здание. Он вызвал помощь, позвонив по номеру 101, и спасатели помогли ему покинуть опасное место, используя специальные устройства.