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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:05

Мужчина погиб

Новосибирец сгорел во время пожара в квартире — его тело нашли спасатели

23 февраля 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина погиб

Спасатели нашли тело мужчины после пожара в квартире под Новосибирском

Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено в квартире, где произошел пожар в Новосибирской области.

В Новосибирском районе, в поселке Каинская Заимка, произошел пожар в одной из квартир. По информации ГУ МЧС по НСО, происшествие случилось 23 февраля.

Пожар возник на втором этаже 10-этажного дома. В момент происшествия из подъезда самостоятельно эвакуировались 29 человек. Однако мужчина, страдающий астмой и проживающий на восьмом этаже, не смог самостоятельно покинуть здание. Он вызвал помощь, позвонив по номеру 101, и спасатели помогли ему покинуть опасное место, используя специальные устройства.

«Пожарные оперативно ликвидировали открытое горение за полчаса. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, огнем были повреждены домашние вещи. В ходе работ обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — сообщают в МЧС.

Сейчас следственная группа проводит расследование, чтобы установить причину пожара. На место происшествия выезжали 17 спасателей и 5 единиц техники.

Отметим, что сегодня в Новосибирске также произошел большой пожар на складе. Его тушили несколько часов.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#МЧС#Квартира#Эмилия Губарева#Эвакуация#Горение
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