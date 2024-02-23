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Published Сегодня, 07:58

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Портрет преступника стал известен в Новосибирске

О портрете типичного преступника из Новосибирска рассказала прокуратура

23 февраля 2024, 07:58
Фото: Изображение Midjourney
Портрет преступника стал известен в Новосибирске
В прошлом году в Новосибирской области преступления чаще совершали мужчины. Прокуратура составила портрет типичного преступника.

В прошлом году большинство преступлений совершили мужчины. Наибольшее количество злоумышленников не имело стабильного дохода. В основном это были люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Образование у трети преступников было средним общим, а у другой трети — средним профессиональным.

Около 97% нарушителей являются гражданами РФ, пишет РБК Новосибирск. У 65% из них не было постоянного источника дохода, а примерно 20% работали наемными рабочими.

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#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Эмилия Губарева#Преступления
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