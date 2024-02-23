О портрете типичного преступника из Новосибирска рассказала прокуратура

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
В прошлом году большинство преступлений совершили мужчины. Наибольшее количество злоумышленников не имело стабильного дохода. В основном это были люди в возрасте от 30 до 49 лет.
Образование у трети преступников было средним общим, а у другой трети — средним профессиональным.
Около 97% нарушителей являются гражданами РФ, пишет РБК Новосибирск. У 65% из них не было постоянного источника дохода, а примерно 20% работали наемными рабочими.