Опубликованы ТОП-5 фотографий и видео с тушения пожара на складе в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В тушении пожара на улице Петухова участвовали 67 человек и 20 единиц техники. Через два часа удалось локализовать пожар.
Площадь возгорания составила около 800 кв. метров, что примерно треть от всего помещения склада. Соседние товары были эвакуированы, чтобы предотвратить распространение огня.
Сейчас проводятся работы по уборке и проливке сгоревших материалов, чтобы исключить возможность нового возгорания.
Для подачи воды к месту пожара были проложены специальные магистральные линии.
На складе, скорее всего, хранились продукты питания, различные ткани и бумажные архивы.
В настоящий момент сотрудники МЧС России продолжают проливать и разбирать обгоревшие конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание.