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Пожар уничтожил склад

Опубликованы ТОП-5 фотографий и видео с тушения пожара на складе в Новосибирске

23 февраля 2024, 07:36
Фото: ГУ МЧС по НСО
Пожар уничтожил склад
В Кировском районе Новосибирска произошел крупный пожар на складе. Показываем фотографии и видео с места происшествия.

В тушении пожара на улице Петухова участвовали 67 человек и 20 единиц техники. Через два часа удалось локализовать пожар.

Видео: atas.info

Площадь возгорания составила около 800 кв. метров, что примерно треть от всего помещения склада. Соседние товары были эвакуированы, чтобы предотвратить распространение огня.

Фото: ГУ МЧС по НСО

Сейчас проводятся работы по уборке и проливке сгоревших материалов, чтобы исключить возможность нового возгорания.

Фото: ГУ МЧС по НСО

Для подачи воды к месту пожара были проложены специальные магистральные линии.

Фото: ГУ МЧС по НСО

На складе, скорее всего, хранились продукты питания, различные ткани и бумажные архивы.

Фото: ГУ МЧС по НСО

В настоящий момент сотрудники МЧС России продолжают проливать и разбирать обгоревшие конструкции, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Крупный пожар потушили на складе в Кировском районе Новосибирска
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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева#Кировский район
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