Подмена материалов: скандал с фото учительницы прокомментировал новосибирский Минобр

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Официальный комментарий Министерства был опубликован в их группе ВКонтакте. В нем говорится, что ответ министерства, который был использован в соцсетях, был подготовлен на основе жалобы, поступившей от жителя Куйбышева.
Эта жалоба содержала фотографии, которые отличались от тех, что потом были размещены в общественных группах. Таким образом, произошла замена информационных материалов, что вызвало негативные комментарии.
Ранее мы сообщали о том, что в Министерство образования Новосибирской области поступила жалоба на учительницу русского языка и литературы из Куйбышева Марину Львову. Неизвестный обвинил ее в неподобающем поведении на фоне свадебных фотографий возле храма.
Также депутат Хинштен опубликовал пост в защиту учительницы в своем телеграм-канале.