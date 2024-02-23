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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Учительница публиковала фото с мужем

Подмена материалов: скандал с фото учительницы прокомментировал новосибирский Минобр

23 февраля 2024, 06:21
Фото: Министерство образования НСО
Учительница публиковала фото с мужем

Скандал с личными фото учительницы прокомментировал новосибирский Минобр

Министерство образования Новосибирской области прокомментировало ситуацию, связанную с распространением информации в социальных сетях об учителе из Куйбышева.

Официальный комментарий Министерства был опубликован в их группе ВКонтакте. В нем говорится, что ответ министерства, который был использован в соцсетях, был подготовлен на основе жалобы, поступившей от жителя Куйбышева.

Эта жалоба содержала фотографии, которые отличались от тех, что потом были размещены в общественных группах. Таким образом, произошла замена информационных материалов, что вызвало негативные комментарии.

Ранее мы сообщали о том, что в Министерство образования Новосибирской области поступила жалоба на учительницу русского языка и литературы из Куйбышева Марину Львову. Неизвестный обвинил ее в неподобающем поведении на фоне свадебных фотографий возле храма.

Также депутат Хинштен опубликовал пост в защиту учительницы в своем телеграм-канале.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Учительница#Соцсети#Фотографии#Эмилия Губарева#Жалоба
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