Прокуратура проверит министра образования после скандала с фото учительницы у храма

Заявление о проверке подали представители движения «Сорок сороков». В нем было отмечено, что чиновница Мария Жафярова являлась чересчур строгой в отношении учительницы русского языка и литературы, так как на ее фотографиях не было ничего порочащего и аморального. В том числе, учительница была запечатлена на фоне Собора святого Александра Невского.