Прокуратура проверит министра образования после скандала с фото учительницы у храма

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Published Сегодня, 02:43
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Updated Сегодня, 04:24
В городах Куйбышеве и Барабинске возник неприятный инцидент, связанный с учителем русского языка и литературы из школы-интерната. Один из местных жителей отправил анонимное письмо в Министерство образования, выражая свое недовольство фотографиями, на которых педагог обнимается со своим супругом около храма в день свадьбы.
Получив обращение, представители Министерства провели беседу с учителем. Под воздействием этого разговора она приняла решение удалить указанные фотографии из своих профилей в социальных сетях. Тогда это действие обернулось еще большим скандалом, но теперь протестовала общественность.
Заявление о проверке подали представители движения «Сорок сороков». В нем было отмечено, что чиновница Мария Жафярова являлась чересчур строгой в отношении учительницы русского языка и литературы, так как на ее фотографиях не было ничего порочащего и аморального. В том числе, учительница была запечатлена на фоне Собора святого Александра Невского.
В скором времени правоохранительные органы проведут проверку действий министра образования Новосибирской области. Она может быть оштрафована на сумму до 80 тысяч рублей. Учительница, пострадавшая от указа министра, рассказала Mash Siberia, что вначале испугалась и не понимала, что происходит.