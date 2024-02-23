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Военнослужащих наградили

С Днем защитника Отечества поздравил новосибирцев губернатор Андрей Травников

23 февраля 2024, 07:27
Фото: nso.ru
Военнослужащих наградили
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил жителей региона с Днём Защитника Отечества.

Андрей Травников и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив, вместе с новосибирцами, посетили концерт, посвященный Дню защитника Отечества, который назывался «Служить России суждено тебе и мне!».

Глава региона поблагодарил тех, кто готов защищать Родину. Он упомянул участие земляков в различных битвах и освобождении городов. В правительстве региона, Андрей Травников вручил награды военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам социально ориентированных НКО. Он отметил, что эти люди являются настоящими патриотами, готовыми рисковать своей жизнью ради Родины и боевых товарищей.

Губернатор также принял участие в церемонии вручения государственных наград участникам специальной военной операции. Среди награжденных были бойцы, которым был присужден Орден «Мужества», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали «За отвагу».

Андрей Травников вручил бойцам ЧВК удостоверения «Ветеран боевых действий»
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#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Андрей Травников#СВО#Эмилия Губарева#23 февраля#День Защитника Отечества
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