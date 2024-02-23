С Днем защитника Отечества поздравил новосибирцев губернатор Андрей Травников

Глава региона поблагодарил тех, кто готов защищать Родину. Он упомянул участие земляков в различных битвах и освобождении городов. В правительстве региона, Андрей Травников вручил награды военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и членам социально ориентированных НКО. Он отметил, что эти люди являются настоящими патриотами, готовыми рисковать своей жизнью ради Родины и боевых товарищей.