«Самокат» на частной территории — как жители нового ЖК борются с даркстором

Posted Сегодня, 01:48
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Updated Сегодня, 01:48
В конце декабря 2023 года в пристройке во дворе ЖК «Новые снегири» открыли даркстор службы доставки «Самокат». Именно в не застройщик обещал открыть оздоровительный центр с бассейном. ЖК сдали в конце 2021 года, пристройку — в 2023-м, но бассейн так и не открыли. Вместо него помещение, не спросив жильцов, сдали даркстору «Самокат».
С появлением службы доставки жители столкнулись с большим количеством проблем. Одна из них — пробки во дворе собственного дома из-за разъезжающих по двору грузовиков.
«Грузовики „Самоката“ ежедневно приезжают на разгрузку, преграждают двор. Мы не можем проехать на своих автомобилях», — говорит житель ЖК Александр.
В отзывах на «Яндекс.Картах» жители положительно отзываются о расположении ЖК, но недовольны новыми соседями.
«На закрытой территории вместо обещанного застройщиком бассейна устроился „Самокат“, и закрытая территория превратилась в проезжий проходной двор. Собственников жилья никто не спрашивал — удобно им будет или нет», — пишет пользователь 31 января 2024 года.
Жители рассказывают, что «Самокат» обзавелся своим мусорным баком только спустя месяц после открытия. До этого сотрудники складировали отходы в баки жильцов, из-за чего они очень быстро заполнялись. Но и появление своего контейнера у даркстора проблему полностью не решило — объемы мусора превышают емкость бака, и отходы продолжают складировать в общедомовые контейнеры.
Территория ЖК огорожена, попасть внутрь можно только обладателям ключа или по звонку. При этом на территории имеются два выхода: один — основной, второй — дополнительный, который используется реже. Выйти через первый можно нажав кнопку, но для второго нужен собственный чип. Предполагается, что у курьеров их нет, поэтому регулярно возникают курьезные ситуации, попадающие на камеры видеонаблюдения.
Не всегда рядом есть люди, которые могут прийти курьерам на помощь. Иногда местных жителей поблизости не оказывается, и сотрудникам «Самоката» приходится лезть через забор.
Жильцы беспокоятся, что размещение склада продуктов на территории ЖК может ухудшить санитарно-эпидемиологическую обстановку. Они писали в Роспотребнадзор, но ведомство не нашло оснований для проверки.
«Указанные в обращении факты нарушения законодательства не влекут за собой непосредственную угрозу причинения жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в связи с чем, в рамках действующего законодательства, основания для вынесения мотивированного представления для организации и проверки для согласования с прокуратурой, а также приостановления деятельности у управления ответствуют. <…> Круглосуточная разгрузка товара на склад санитарным законодательством не регламентируется».
В ведомстве уточнили, что соблюдение целевого использования помещений лежит все зоны их ответственности:
«Целевое назначение использования помещений, а также законность перепланировок и переустройств не относится к компетенции Управления».
В МУП «САХ», с которым у «Самоката» заключен договор на вывоз твердых отходов, также заявили о соблюдении законодательства.
«Условия заключенного между региональным оператором и ООО „Умный ритейл“ („Самокат». — Прим. ред.) договора соответствует требованиям законодательства», — сказано в ответе МУП «САХ».
9 февраля корреспондент Atas.info обратился в пресс-службу «Самоката» с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответ на момент публикации не поступил.
Пристройка состоит из основного и технического этажа. «Самокат» арендует порядка 300 кв. метров, сам бассейн отгорожен. Саму территорию площадью 750 кв. метров можно купить или арендовать — как целиком, так и частями. Соответствующие предложения опубликованы на интернет-ресурсах.
Пристройка, в которой находится бассейн, не является общедомовым имуществом, права на нее принадлежат юрлицу. По градостроительной документации, помещение проходит как физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Представители инициативной группы жильцов ЖК «Новые снегири» заявили о намерении подавать судебные иски о нецелевом использовании пристройки.
«Визуально кажется что это отдельно стоящее знание, но по документам блок А, Б и бассейн — это один объект „Многоквартирный дом с бассейном“, так как технически все здания построены на одном фундаменте», — говорит один из жителей.
Как ранее сообщал Atas.info, при продаже квартир застройщик делал ставку на инфраструктуру: помимо бассейна, реклама обещала закрытый двор, многоуровневую парковку, современную детскую и спортивную площадку. Из всего обещанного компания выполнила пункт по игровой площадке. Жители сетуют, что из фото можно делать мемы в стиле «ожидание — реальность».
По словам директора по управлению проектами и инвестициями ООО «ЁЛКА девелопмент» Максима Маркова, на этапе строительства владелец будущего оздоровительного центра с бассейном обанкротился, его денежные средства были отозваны с эскроу-счетов, объект перешел на баланс застройщика.
Заниматься проектом у преемника желания не возникло, и коммерческую недвижимость выставили на продажу. Сейчас всю пристройку площадью 749 кв. метров предлагают купить за 43 млн рублей. В объявлении на одном из сайтов сказано, что помещение занимает федеральный арендатор «Самокат», благодаря чему вложения быстро окупятся. Также покупателю предлагают детский бассейн длиной 14 метров и глубиной 1,4 метра с оборудованием (насосы, фильтры).
Помимо неудобств, вызванных соседством со складом «Самоката», жители вынуждены судиться с самим застройщиком.
Радость от приобретения жилья у жителей омрачилась в первую зиму.
Я не могу перестать болеть с тех пор, как здесь живу. Дома постоянные сквозняки, хотя окна закрыты, — говорит одна из жильцов.
Оказалось, что проблема имеет массовый характер.
В первый же год в квартирах выявили промерзания и продувание. Мы подали в суд на устранение дефектов, но застройщик предложил всё решить в досудебном порядке, — рассказывает старший по дому.
Сошлись на том, что застройщик сделает экспертизу до конца 2023 года, и устранит выявленные дефекты до 30.06.24. Собеседник рассказал, что экспертиза выполнена, но жители не знают ее результатов — единственный экземпляр находится у застройщика, и жители не могут с ним ознакомиться.
В разговоре с корреспондентом представитель ГК «Елка девелопмент» сообщил, что специализированным застройщиком проекта «Новые снегири» выступает ООО «СЗ „Мкристал“». Максим Марков заявил, что компания ответственна за ввод ЖК в эксплуатацию, поэтому все вопросы попросил переадресовать ей.
Но на интернет-ресурсах компании сказано, что при строительстве «Новых снегирей» «ЁЛКА девелопмент» «выступила в качестве девелопера полного цикла, забрав на себя и функцию застройщика».
Жильцы ЖК «Новые снегири» говорят: хотя договоры заключены с СЗ «Мкристал», посредником в диалоге выступают представители «Елки».
Редакция попыталась связаться с ООО «СЗ „Мкристал“», но по указанному в открытых источниках адресу находится другая компания, не имеющая отношения к застройщику. Телефон также закреплен за другой организацией.
Справка
Другие проекты компании «ЁЛКА девелопмент» — 19-этажный ЖК «Никитина 128», эко-квартал Akadem Klubb в Академгородке, клубный дом «Наследие» на площади Калинина.
Согласно информации сервиса СПАРК, ООО СЗ «МКРИСТАЛ» основано в 2014 году. Учредитель — Кирилл Ивантеев. С 2014 по 2019 год учредителем компании выступал Максим Марков. В 2023 году руководителем назначен Сергей Лобашевский.
ООО «ЁЛКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» основано в 2013 году. Руководителем и учредителем в настоящий момент является Максим Марков.
5 августа 2022 года председателя совета директоров ГК «Ёлка девелопмент» Кирилла Ивантеева арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело не связано со строительными проектами компании, речь шла о сделках на рынке аренды недвижимости в 2014 году.