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ЖК «Новые снегири» ввели в эксплуатацию в конце 2021 года

«Самокат» на частной территории — как жители нового ЖК борются с даркстором

23 февраля 2024, 01:48
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
ЖК «Новые снегири» ввели в эксплуатацию в конце 2021 года

Жители новосибирского ЖК жалуются на даркстор «Самокат» на частной территории

Пока кто-то жалуется, что живет вне зоны действия служб доставки, и курьеры обходят и объезжают его квартал стороной, у жителей ЖК «Новые снегири» всё наоборот. Самокатчики толпами разъезжают по частной территории, а сам даркстор располагается в здании, в котором застройщик обещал разместить бассейн

В конце декабря 2023 года в пристройке во дворе ЖК «Новые снегири» открыли даркстор службы доставки «Самокат». Именно в не застройщик обещал открыть оздоровительный центр с бассейном. ЖК сдали в конце 2021 года, пристройку — в 2023-м, но бассейн так и не открыли. Вместо него помещение, не спросив жильцов, сдали даркстору «Самокат».

С появлением службы доставки жители столкнулись с большим количеством проблем. Одна из них — пробки во дворе собственного дома из-за разъезжающих по двору грузовиков.

«Грузовики „Самоката“ ежедневно приезжают на разгрузку, преграждают двор. Мы не можем проехать на своих автомобилях», — говорит житель ЖК Александр.

В отзывах на «Яндекс.Картах» жители положительно отзываются о расположении ЖК, но недовольны новыми соседями.

«На закрытой территории вместо обещанного застройщиком бассейна устроился „Самокат“, и закрытая территория превратилась в проезжий проходной двор. Собственников жилья никто не спрашивал — удобно им будет или нет», — пишет пользователь 31 января 2024 года.
Грузовики «Самоката» преграждают проезд по территории ЖКГрузовики «Самоката» преграждают проезд по территории ЖК
Грузовики «Самоката» преграждают проезд по территории ЖКГрузовики «Самоката» преграждают проезд по территории ЖК
Грузовики «Самоката» преграждают проезд по территории ЖКГрузовики «Самоката» преграждают проезд по территории ЖК
Грузовики «Самоката» преграждают проезд по территории ЖК
Фото: Предоставлено жииелями

Жители рассказывают, что «Самокат» обзавелся своим мусорным баком только спустя месяц после открытия. До этого сотрудники складировали отходы в баки жильцов, из-за чего они очень быстро заполнялись. Но и появление своего контейнера у даркстора проблему полностью не решило — объемы мусора превышают емкость бака, и отходы продолжают складировать в общедомовые контейнеры.

Территория ЖК огорожена, попасть внутрь можно только обладателям ключа или по звонку. При этом на территории имеются два выхода: один — основной, второй — дополнительный, который используется реже. Выйти через первый можно нажав кнопку, но для второго нужен собственный чип. Предполагается, что у курьеров их нет, поэтому регулярно возникают курьезные ситуации, попадающие на камеры видеонаблюдения.

Видео: atas.info

Не всегда рядом есть люди, которые могут прийти курьерам на помощь. Иногда местных жителей поблизости не оказывается, и сотрудникам «Самоката» приходится лезть через забор.

Видео: atas.info

Жильцы беспокоятся, что размещение склада продуктов на территории ЖК может ухудшить санитарно-эпидемиологическую обстановку. Они писали в Роспотребнадзор, но ведомство не нашло оснований для проверки.

«Указанные в обращении факты нарушения законодательства не влекут за собой непосредственную угрозу причинения жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, в связи с чем, в рамках действующего законодательства, основания для вынесения мотивированного представления для организации и проверки для согласования с прокуратурой, а также приостановления деятельности у управления ответствуют. <…> Круглосуточная разгрузка товара на склад санитарным законодательством не регламентируется».

В ведомстве уточнили, что соблюдение целевого использования помещений лежит все зоны их ответственности:

«Целевое назначение использования помещений, а также законность перепланировок и переустройств не относится к компетенции Управления».

В МУП «САХ», с которым у «Самоката» заключен договор на вывоз твердых отходов, также заявили о соблюдении законодательства.

«Условия заключенного между региональным оператором и ООО „Умный ритейл“ (Самокат». — Прим. ред.) договора соответствует требованиям законодательства», — сказано в ответе МУП «САХ».

9 февраля корреспондент Atas.info обратился в пресс-службу «Самоката» с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответ на момент публикации не поступил.

Пристройка состоит из основного и технического этажа. «Самокат» арендует порядка 300 кв. метров, сам бассейн отгорожен. Саму территорию площадью 750 кв. метров можно купить или арендовать — как целиком, так и частями. Соответствующие предложения опубликованы на интернет-ресурсах.

Визуально кажется, что это отдельно стоящее знание, но по документам дома и постройка являются единым объектомВизуально кажется, что это отдельно стоящее знание, но по документам дома и постройка являются единым объектом
Визуально кажется, что это отдельно стоящее знание, но по документам дома и постройка являются единым объектом
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Пристройка, в которой находится бассейн, не является общедомовым имуществом, права на нее принадлежат юрлицу. По градостроительной документации, помещение проходит как физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Представители инициативной группы жильцов ЖК «Новые снегири» заявили о намерении подавать судебные иски о нецелевом использовании пристройки.

«Визуально кажется что это отдельно стоящее знание, но по документам блок А, Б и бассейн — это один объект „Многоквартирный дом с бассейном“, так как технически все здания построены на одном фундаменте», — говорит один из жителей.

Ожидание — реальность

Как ранее сообщал Atas.info, при продаже квартир застройщик делал ставку на инфраструктуру: помимо бассейна, реклама обещала закрытый двор, многоуровневую парковку, современную детскую и спортивную площадку. Из всего обещанного компания выполнила пункт по игровой площадке. Жители сетуют, что из фото можно делать мемы в стиле «ожидание — реальность».

Фото из рекламных материалов застройщика ГК «Елка девелопмент»Фото из рекламных материалов застройщика ГК «Елка девелопмент»
Так выглядит детская площадка в ЖК «Новые снегири»Так выглядит детская площадка в ЖК «Новые снегири»
Фото из рекламных материалов застройщика ГК «Елка девелопмент»

По словам директора по управлению проектами и инвестициями ООО «ЁЛКА девелопмент» Максима Маркова, на этапе строительства владелец будущего оздоровительного центра с бассейном обанкротился, его денежные средства были отозваны с эскроу-счетов, объект перешел на баланс застройщика.

Заниматься проектом у преемника желания не возникло, и коммерческую недвижимость выставили на продажу. Сейчас всю пристройку площадью 749 кв. метров предлагают купить за 43 млн рублей. В объявлении на одном из сайтов сказано, что помещение занимает федеральный арендатор «Самокат», благодаря чему вложения быстро окупятся. Также покупателю предлагают детский бассейн длиной 14 метров и глубиной 1,4 метра с оборудованием (насосы, фильтры).

Коммерческая недвижимость в ЖК «Новые снегири» выставлена на продажуКоммерческая недвижимость в ЖК «Новые снегири» выставлена на продажу
Коммерческая недвижимость в ЖК «Новые снегири» выставлена на продажу
Фото: 2ГИС

Помимо неудобств, вызванных соседством со складом «Самоката», жители вынуждены судиться с самим застройщиком.

Первые «ласточки»

Радость от приобретения жилья у жителей омрачилась в первую зиму.

Я не могу перестать болеть с тех пор, как здесь живу. Дома постоянные сквозняки, хотя окна закрыты, — говорит одна из жильцов.

Оказалось, что проблема имеет массовый характер.

В первый же год в квартирах выявили промерзания и продувание. Мы подали в суд на устранение дефектов, но застройщик предложил всё решить в досудебном порядке, — рассказывает старший по дому.

Сошлись на том, что застройщик сделает экспертизу до конца 2023 года, и устранит выявленные дефекты до 30.06.24. Собеседник рассказал, что экспертиза выполнена, но жители не знают ее результатов — единственный экземпляр находится у застройщика, и жители не могут с ним ознакомиться.

О застройщике

В разговоре с корреспондентом представитель ГК «Елка девелопмент» сообщил, что специализированным застройщиком проекта «Новые снегири» выступает ООО «СЗ „Мкристал“». Максим Марков заявил, что компания ответственна за ввод ЖК в эксплуатацию, поэтому все вопросы попросил переадресовать ей.

Но на интернет-ресурсах компании сказано, что при строительстве «Новых снегирей» «ЁЛКА девелопмент» «выступила в качестве девелопера полного цикла, забрав на себя и функцию застройщика».

Жильцы ЖК «Новые снегири» говорят: хотя договоры заключены с СЗ «Мкристал», посредником в диалоге выступают представители «Елки».

Редакция попыталась связаться с ООО «СЗ „Мкристал“», но по указанному в открытых источниках адресу находится другая компания, не имеющая отношения к застройщику. Телефон также закреплен за другой организацией.

Справка

Другие проекты компании «ЁЛКА девелопмент» — 19-этажный ЖК «Никитина 128», эко-квартал Akadem Klubb в Академгородке, клубный дом «Наследие» на площади Калинина.

Согласно информации сервиса СПАРК, ООО СЗ «МКРИСТАЛ» основано в 2014 году. Учредитель — Кирилл Ивантеев. С 2014 по 2019 год учредителем компании выступал Максим Марков. В 2023 году руководителем назначен Сергей Лобашевский.

ООО «ЁЛКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» основано в 2013 году. Руководителем и учредителем в настоящий момент является Максим Марков.

5 августа 2022 года председателя совета директоров ГК «Ёлка девелопмент» Кирилла Ивантеева арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело не связано со строительными проектами компании, речь шла о сделках на рынке аренды недвижимости в 2014 году.

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