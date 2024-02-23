«Самокат» на частной территории — как жители нового ЖК борются с даркстором

Территория ЖК огорожена, попасть внутрь можно только обладателям ключа или по звонку. При этом на территории имеются два выхода: один — основной, второй — дополнительный, который используется реже. Выйти через первый можно нажав кнопку, но для второго нужен собственный чип. Предполагается, что у курьеров их нет, поэтому регулярно возникают курьезные ситуации, попадающие на камеры видеонаблюдения.