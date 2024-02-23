Сотрудника ГИБДД из Новосибирска подозревают в получении взятки

По предварительным данным, сотрудник в период с августа 2021 года по февраль 2024 года получил неправомерное вознаграждение в размере 845 тысяч рублей от предпринимателя. Как сообщили в ГУ МВД, взятка была связана с предоставлением услуг по регистрации транспортных средств и созданием благоприятных условий для данного предпринимателя.