Сотрудника ГИБДД из Новосибирска подозревают в получении взятки

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
Речь может идти о руководителе 3-го отделения регистрации МРЭО ГИБДД областного ГУ МВД. Эту должность занимает подполковник полиции Дмитрий Чучин, следует из данных сайта ведомства, пишет РБК Новосибирск.
По предварительным данным, сотрудник в период с августа 2021 года по февраль 2024 года получил неправомерное вознаграждение в размере 845 тысяч рублей от предпринимателя. Как сообщили в ГУ МВД, взятка была связана с предоставлением услуг по регистрации транспортных средств и созданием благоприятных условий для данного предпринимателя.
Собранные доказательства были переданы следственным органам. В случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен по негативным основаниям, а его непосредственных начальников ждет строгая дисциплинарная ответственность.