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Он мог получить незаконное вознаграждение

Сотрудника ГИБДД из Новосибирска подозревают в получении взятки

23 февраля 2024, 04:34
Фото: 1MI
Он мог получить незаконное вознаграждение
Сотрудника ГИБДД подозревают в получении взятки: оперативники собственной безопасности вместе с контрольно-профилактическим подразделением Управления ГИБДД ГУ МВД по региону пресекли противоправную деятельность сотрудника полиции.

Речь может идти о руководителе 3-го отделения регистрации МРЭО ГИБДД областного ГУ МВД. Эту должность занимает подполковник полиции Дмитрий Чучин, следует из данных сайта ведомства, пишет РБК Новосибирск.

По предварительным данным, сотрудник в период с августа 2021 года по февраль 2024 года получил неправомерное вознаграждение в размере 845 тысяч рублей от предпринимателя. Как сообщили в ГУ МВД, взятка была связана с предоставлением услуг по регистрации транспортных средств и созданием благоприятных условий для данного предпринимателя.

Собранные доказательства были переданы следственным органам. В случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен по негативным основаниям, а его непосредственных начальников ждет строгая дисциплинарная ответственность.

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#Общество#Новосибирск#Полиция#Взятка#Эмилия Губарева#Подозреваемый#МВД#Подполковник
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