Социальные ярмарки закрывают в Новосибирске — в чем причина и когда начнут работать

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Организаторы социальных ярмарок Новосибирска объявили о временном закрытии их на выходные дни.
Такое решение принято в связи с 23 февраля, который является праздничным днем. В этот день ярмарки будут работать только до 16:00. А в субботу, воскресенье и понедельник они останутся закрытыми. Обычный график работы будет возобновлен со вторника.
Отметим, что городские социальные ярмарки были созданы в Новосибирске для поддержки местных товаропроизводителей и жителей города. Здесь можно купить продукты питания по ценам, которые ниже рыночных на 20 процентов.