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Ярмарки пока закрылись

Социальные ярмарки закрывают в Новосибирске — в чем причина и когда начнут работать

23 февраля 2024, 08:16
Фото: Полина Симакова / atas.info
Ярмарки пока закрылись

Социальные ярмарки закроются на выходные в Новосибирске

Городские социальные ярмарки Новосибирска будут закрыты на выходные, включая 23 февраля, и возобновят работу только через пару дней.

Организаторы социальных ярмарок Новосибирска объявили о временном закрытии их на выходные дни.

Такое решение принято в связи с 23 февраля, который является праздничным днем. В этот день ярмарки будут работать только до 16:00. А в субботу, воскресенье и понедельник они останутся закрытыми. Обычный график работы будет возобновлен со вторника.

Отметим, что городские социальные ярмарки были созданы в Новосибирске для поддержки местных товаропроизводителей и жителей города. Здесь можно купить продукты питания по ценам, которые ниже рыночных на 20 процентов.

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#Общество#Новосибирск#Ярмарки#Праздник#Выходные#Эмилия Губарева#Ярмарка#23 февраля
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