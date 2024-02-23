Доставили в больницу: три пассажира пострадали в ДТП в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Согласно предварительной информации ГИБДД, мужчина-водитель, родившийся в 1968 году, управлял автомобилем «Тойота Королла» и двигался по улице Красный проспект.
Он повернул на улицу Советская и столкнулся с автомобилем «Мицубиси Ланцер», управляемым мужчиной, родившимся в 1986 году. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Тойота Королла»: мужчина, родившийся в 1976 году, женщина, родившаяся в 1977 году, и девочка, родившаяся в 2013 году. Они были доставлены в лечебное учреждение для оказания помощи, подробности об их травмах неизвестны.
На месте происшествия работает наряд ДПС, который выясняет обстоятельства происшествия.