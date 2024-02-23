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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Есть пострадавшие

Доставили в больницу: три пассажира пострадали в ДТП в центре Новосибирска

23 февраля 2024, 14:34
Фото: ГИБДД по НСО
Есть пострадавшие

Три пассажира пострадали в ДТП в центре Новосибирска

В Новосибирске 23 февраля в 19:45 произошло столкновение двух автомобилей в Центральном районе.

Согласно предварительной информации ГИБДД, мужчина-водитель, родившийся в 1968 году, управлял автомобилем «Тойота Королла» и двигался по улице Красный проспект.

Он повернул на улицу Советская и столкнулся с автомобилем «Мицубиси Ланцер», управляемым мужчиной, родившимся в 1986 году. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Тойота Королла»: мужчина, родившийся в 1976 году, женщина, родившаяся в 1977 году, и девочка, родившаяся в 2013 году. Они были доставлены в лечебное учреждение для оказания помощи, подробности об их травмах неизвестны.

На месте происшествия работает наряд ДПС, который выясняет обстоятельства происшествия.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Автомобиль#Эмилия Губарева#Пассажиры
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