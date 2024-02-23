Водитель Toyota Camry врезался в столб и погиб под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Updated Сегодня, 05:29
В пятницу ночью, 23 февраля, произошла авария в Новосибирском районе. По информации ГИБДД, Toyota Camry управлял мужчина 1975 года рождения.
Он двигался по Восточному шоссе со стороны поселка Пашино в направлении города Новосибирска. Около 3:00 он не справился с управлением и врезался в столб у дома 5/1 на Восточном шоссе.
В результате ДТП водитель, 49-летний мужчина, скончался при транспортировке в карете скорой помощи. Его пассажирка, женщина 29 лет, получила различные травмы и была доставлена в больницу для медицинской помощи.