atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Мужчина погиб

Водитель Toyota Camry врезался в столб и погиб под Новосибирском

23 февраля 2024, 05:27
Фото: ГИБДД Новосибирской области
Мужчина погиб
Водитель Toyota врезался в столб под Новосибирском и погиб, а его пассажирка получила различные травмы.

В пятницу ночью, 23 февраля, произошла авария в Новосибирском районе. По информации ГИБДД, Toyota Camry управлял мужчина 1975 года рождения.

Он двигался по Восточному шоссе со стороны поселка Пашино в направлении города Новосибирска. Около 3:00 он не справился с управлением и врезался в столб у дома 5/1 на Восточном шоссе.

В результате ДТП водитель, 49-летний мужчина, скончался при транспортировке в карете скорой помощи. Его пассажирка, женщина 29 лет, получила различные травмы и была доставлена в больницу для медицинской помощи.

В топ регионов по приросту ДТП за год попала Новосибирская область
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель Infiniti устроил ДТП в Новосибирске и вернулся к пострадавшимЗа 14 февраля в Новосибирской области произошло два смертельных ДТП
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Авария#Погиб#Больница#Эмилия Губарева#Пашино
Подпишитесь
Выброшенному на свалку в Новосибирске малышу найдут опекунов
21 февраля, 13:30
Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву
Вчера, 03:21
Троллейбусы встали из-за обрыва сети на кольце Ада в Новосибирске
Вчера, 02:27
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
Вчера, 01:44
Будут приняты меры: в Бердске могут усилить охрану после угроз школьникам
21 февраля, 12:02
Салют 23 февраля 2024 в Новосибирске: когда начало, где смотреть, перекрытия улиц
20 февраля, 04:31