ФОМС: Контроль за качеством медпомощи вырастет при сотрудничестве с Росздравнадзор

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Подписание документа было приурочено ко дню здоровья, который проходил на международной выставке-форуме «Россия», пишут РИА Новости.
В рамках такого договора предполагается вести обмен данными о проведении контрольно-экспертных мероприятий, которые организуют медорганизации. Это работа по осуществлению контроля за объемами, сроками, качеством и условиями оказания медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также проведению контрольно-надзорных мероприятий территориальными органами Росздравнадзора.
Председатель ФОМС Илья Баланин отметил, что при заключении такого соглашения о сотрудничестве фонд руководствовался потребностями и нуждами застрахованных лиц, а также защитой их прав на квалифицированную медпомощь. Сотрудничество двух ведомств необходимо для ведения более эффективного контроля за оказываемой медицинской помощью застрахованным лицам в сфере ОМС и более оперативного принятия управленческих решений в борьбе с допускаемыми медорганизациями недочетами.
Собранная информация поможет сформировать единый подход к контролю и организации профильных мероприятий.