ФОМС: Контроль за качеством медпомощи вырастет при сотрудничестве с Росздравнадзор

Председатель ФОМС Илья Баланин отметил, что при заключении такого соглашения о сотрудничестве фонд руководствовался потребностями и нуждами застрахованных лиц, а также защитой их прав на квалифицированную медпомощь. Сотрудничество двух ведомств необходимо для ведения более эффективного контроля за оказываемой медицинской помощью застрахованным лицам в сфере ОМС и более оперативного принятия управленческих решений в борьбе с допускаемыми медорганизациями недочетами.