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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

ФОМС: Контроль за качеством медпомощи вырастет при сотрудничестве с Росздравнадзор

ФОМС: Контроль за качеством медпомощи вырастет при сотрудничестве с Росздравнадзор

24 февраля 2024, 13:04
Фото: пресс-служба Росздравнадзора
Для обеспечения высокого уровня качества и доступности медпомощи председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин и глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова заключили соглашение о межведомственном взаимодействии.

Подписание документа было приурочено ко дню здоровья, который проходил на международной выставке-форуме «Россия», пишут РИА Новости.

В рамках такого договора предполагается вести обмен данными о проведении контрольно-экспертных мероприятий, которые организуют медорганизации. Это работа по осуществлению контроля за объемами, сроками, качеством и условиями оказания медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также проведению контрольно-надзорных мероприятий территориальными органами Росздравнадзора.

Председатель ФОМС Илья Баланин отметил, что при заключении такого соглашения о сотрудничестве фонд руководствовался потребностями и нуждами застрахованных лиц, а также защитой их прав на квалифицированную медпомощь. Сотрудничество двух ведомств необходимо для ведения более эффективного контроля за оказываемой медицинской помощью застрахованным лицам в сфере ОМС и более оперативного принятия управленческих решений в борьбе с допускаемыми медорганизациями недочетами.

Собранная информация поможет сформировать единый подход к контролю и организации профильных мероприятий.

#Общество
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