Импорт серый, цены запредельные — чем торгуют в новом магазине IKEA

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Без широкой огласки в гипермаркете «Лента» на Бердском шоссе начал работу магазин «IKEA со всего мира». Сейчас товарами занято примерно 1000 квадратных метров, небольшая часть помещения еще свободна, но, по словам кассира, торговый зал скоро расширится и на эту площадку. Первое, и самое главное отличие от настоящих магазинов бренда — отсутствие демонстрационных площадок и хитро продуманного пути свозь различные тематические отделы. Пространство напоминает склад, заполненный рядами стеллажей самой дешевой серии Ivar, на которых разложены товары.
Изучать торговый зал корреспондент Atas.Info отправился в компании жительницы Новосибирска Анны Чалдиной, которая любит и знает ассортимент IKEA и использовала мебель и аксессуары бренда для обстановки своей квартиры. И первым делом мы изучили очень скудный ассортимент мебели, выставленной вдоль одной из стен магазина.
«Тумбочка Alex, которая у меня есть, она стоила 5 с небольшим тысяч, здесь 11799 рублей. Стулья Ingolf я покупала в районе 2,5 тысяч рублей, сейчас на ценнике 7899. А подушечка на сиденье такого стула стоила около 200 рублей, сейчас 430», — изучает ценники Анна
Автора же этих строк больше всего поразила стоимость туалетного столика с зеркалом Hemnes. За него просят 81,5 тысячи рублей. Скажем прямо, это не очень удачный продукт шведских дизайнеров и впишется в весьма специфичный интерьер. Сколько такой столик стоил в новосибирском магазине IKEA перед его закрытием, Анна не помнит. Но на текущий момент эта модель представлена в одном из российских интернет-магазинов, занимающихся доставкой товаров шведской компании из стран ближнего зарубежья. Там за нее просят 24 499 рублей.
Конечно, неправильно напрямую сравнивать текущие цены на товар, находящийся сейчас в России с ценниками в оригинальных российских магазинах до того, как шведы объявили об их закрытии. Но смотрим, сколько стоит это зеркало, например, в Чехии — 4990 крон, что составляет около 19 800 рублей по текущему курсы.
Стулья Ingolf — 1290 крон (5100 рублей), тумбочка Alex — 2290 крон (9000 рублей). Вот такая занимательная арифметика.
Но большая часть зала занято аксессуарами для дома. Свечи и полотенца, посуда, тапочки, кухонные принадлежности и детские игрушки. Соотношение цен здесь аналогичное нашему краткому сравнительному анализу стоимости мебели раньше в России, сейчас в Европе и в текущий момент в этом магазине.
«Постельное белье очень сильно удивило, потому что простыня 180 на 200 сантиметров на резинке здесь стоит 3,5 тысячи рублей, раньше средняя цена была в районе тысячи. Набор из двух наволочек и одного пододеяльника сейчас стоит 5600, а раньше комплект хорошего белья, причем не самый дешевый, можно было купить в районе 2,5 — 3,5 тысяч рублей» — комментирует Анна Чалдина.
Вечером после рабочего дня посетителей в магазине немного. Покупателей и того меньше. Похоже, что подавляющее большинство людей — это покупатели, которые приехали за продуктами в «Ленту» и увидели небольшую вывеску со знакомым логотипом. Горожане ходят вдоль стеллажей, внимательно изучают ценники, но единственный кассир на выходе откровенно скучает.
— Цены просто космические!
— Слушай, ну свечки вот эти, кругленькие в жестянках, 400 рублей за упаковку, это же вообще удавиться.
— А где сейчас не удавиться?
Невольным свидетелем такого диалога двух женщин средних лет в торговом зале стал корреспондент Atas.Info.
Помимо уровня цен есть и еще один субъективный момент. Шведские гении маркетинга так продумали организацию торгового пространства, что без покупки, пусть даже самой пустяковой, вроде упаковки салфеток, из магазина мало кто уходил. Здесь же сама атмосфера мало располагает к шоппингу.
«Конечно же, это никакого отношения к тому, что во всем мире называется IKEA, не имеет. В этом магазине нет души», — резюмировала Анна.
Ранее владельцы магазина «IKEA со всего мира» объясняли, что в нем будут продавать товары, произведенные для азиатского рынка и ввезенные в Россию в рамках так называемого «параллельного импорта». Открытие еще одного подобного магазина анонсировали в конце февраля в ТРЦ «Кировский рынок».
Шведский концерн IKEA остановил розничные продажи в своих российских магазинах в марте 2022 года, а во второй половине лета того же года заявил о полном сворачивании бизнеса в России.
Вернется ли оригинальная IKEA — вопрос, на который сегодня ответить не может никто. Однако недавно стало известно, что холдинг IKEA Systems B.V. подал заявку в Роспатент на продление регистрации товарного знака. Заявление было удовлетворено, товарный знак будет действителен в России до августа 2033 года.