Импорт серый, цены запредельные — чем торгуют в новом магазине IKEA

Автора же этих строк больше всего поразила стоимость туалетного столика с зеркалом Hemnes. За него просят 81,5 тысячи рублей. Скажем прямо, это не очень удачный продукт шведских дизайнеров и впишется в весьма специфичный интерьер. Сколько такой столик стоил в новосибирском магазине IKEA перед его закрытием, Анна не помнит. Но на текущий момент эта модель представлена в одном из российских интернет-магазинов, занимающихся доставкой товаров шведской компании из стран ближнего зарубежья. Там за нее просят 24 499 рублей.