Кого коснулись западные санкции в Новосибирске: СО РАН, оборонка и транспорт

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В новом санкционном списке, принятом США 23 февраля, оказался Новосибирской механический завод «Искра». Предприятие, расположенное в Пашино, производит боеприпасы, взрывчатые вещества и другие специализированные комплектующие для российской оборонной промышленности.
В этот же список внесено ООО «С 7 ИНЖИНИРИНГ», входящее в структуру новосибирского АО «Авиакомпания Сибирь». Это подразделение, занимающееся техническим обслуживанием самолетов американского и европейского производства, а также комплектующих к ним, в России и других странах. Как сказано в пояснительной записке к новому перечню подсанкционных компаний, «S7 ENGINEERING закупает детали самолетов, в том числе компоненты производства G7, у компаний, базирующихся в ОАЭ».
А под санкции Великобритании попал директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валерий Крюков. Но не за свою деятельность на посту руководителя НИИ, а как один из шести членов совета директоров ПАО «Новатэк», которое занимается разведкой и добычей природного газа. Один из последних громких проектов компании — «Арктик СПГ 2». В его рамках предусматривается разработка месторождения, строительство терминала Утренний и трех технологических линий по производству сжиженного природного газа в Мурманской области.
Кроме того, под санкции Евросоюза попали два НИИ из новосибирского Академгородка: федеральный исследовательский центр «Институт катализа СО РАН и Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН.
Ранее в отношении этих институтов были введены санкции США.