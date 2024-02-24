Кого коснулись западные санкции в Новосибирске: СО РАН, оборонка и транспорт

А под санкции Великобритании попал директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Валерий Крюков. Но не за свою деятельность на посту руководителя НИИ, а как один из шести членов совета директоров ПАО «Новатэк», которое занимается разведкой и добычей природного газа. Один из последних громких проектов компании — «Арктик СПГ 2». В его рамках предусматривается разработка месторождения, строительство терминала Утренний и трех технологических линий по производству сжиженного природного газа в Мурманской области.