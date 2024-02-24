Mercedes и Kia превратились в груду металла: страшное ДТП в Ленинском районе

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Ночью 24 февраля в Ленинском районе Новосибирска 30-летний мужчина за рулем Kia Rio двигаясь по улице Титова со стороны площади Станиславского на большой скорости попытался проскочить на красный сигнал светофора пересечение с улицей Римского-Корсакова. Однако в результате ударил в бок автомобилю Mercedes GLC, который двигался на зеленый свет.
Один из автомобилей перевернулся, второй загорелся. Водитель Kia получил многочисленные травмы и доставлен в больницу, говорится в сообщении управления ГИБДД по Новосибирску.