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Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

Судя по последствиям, скорость при столкновении была очень высокой

Mercedes и Kia превратились в груду металла: страшное ДТП в Ленинском районе

24 февраля 2024, 03:21
Фото: АСТ-54
Судя по последствиям, скорость при столкновении была очень высокой

В Новосибирске Mercedes и Kia не поделили дорогу на улице Титова

Машины столкнулись на перекрестке улиц Римского-Корсакова и Титова

Ночью 24 февраля в Ленинском районе Новосибирска 30-летний мужчина за рулем Kia Rio двигаясь по улице Титова со стороны площади Станиславского на большой скорости попытался проскочить на красный сигнал светофора пересечение с улицей Римского-Корсакова. Однако в результате ударил в бок автомобилю Mercedes GLC, который двигался на зеленый свет.

В аварии чудом никто не погиб
Видео: АСТ-54

Один из автомобилей перевернулся, второй загорелся. Водитель Kia получил многочисленные травмы и доставлен в больницу, говорится в сообщении управления ГИБДД по Новосибирску.

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#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Авария#Столкновение
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