Mercedes и Kia превратились в груду металла: страшное ДТП в Ленинском районе

Ночью 24 февраля в Ленинском районе Новосибирска 30-летний мужчина за рулем Kia Rio двигаясь по улице Титова со стороны площади Станиславского на большой скорости попытался проскочить на красный сигнал светофора пересечение с улицей Римского-Корсакова. Однако в результате ударил в бок автомобилю Mercedes GLC, который двигался на зеленый свет.