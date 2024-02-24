Порно, пьянки и совращение учеников: в чем обвиняли учителей из Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Updated Сегодня, 04:17
Прокуратура проверит министра образования Новосибирской области Марию Жафярову на предмет превышения должностных полномочий. Таков итог скандала — из-за анонимного доноса на якобы непристойные фото педагога заставили писать объяснительную и удалить изображения. По словам преподавателя, Речь шла о фотографиях вместе с мужем на фоне храма. В министерстве говорят, что это не так — на самом деле, возмущение вызвали другие фото. Но впрочем, и эти карточки трудно назвать аморальными.
Обвинения учителей в непристойном поведении в Новосибирской области появляются периодически. Вот самые нашумевшее случаи.
Громкий скандал произошел в конце 2021 года. Из новосибирской школы уволили молодую 23-летнюю учительницу. Причиной тому стали видеоролики с откровенными танцами, которые она выкладывала в своих социальных сетях. Педагога затравила общественность. Ее голые фотографии начали появляться на платформе OnlyFans 18+. После скандала девушка решила забыть о «шумихе» и стала репетитором.
Похожий случай произошел и с 32-летней учительницей английского языка из Татарского района. Ее обвинили в развратных действиях над несовершеннолетним. В одной из местных школ женщина часто флиртовала со своим учеником, а тот и не был против. Однажды она решила «порадовать» школьника: разделась на камеру и станцевала стриптиз. Эротическое видео она прислала в личные сообщения, вот только позже оно стало публичным.
Молодой педагог приехал в Новосибирскую область из Москвы преподавать по программе «Земский учитель». Однако карьера в одной из сельских школ у него не сложилась, он решил вернуться в столицу и устроить прощальную вечеринку со школьниками у себя дома. Некоторые родители пришли забирать своих детей и ужаснулись: подростки парили вейпы и были пьяные. Однако сам экс-учитель заявил, что не заставлял никого пить и парить. К тому же, на вечеринке речь шла и о сексе — о безопасном сексе. Педагог раздавал детям презервативы и объяснял последствия. Родители учеников подали заявление в прокуратуру.
В 2018 году соцсети Чановского района облетел видеоролик, на котором директор школы, педагоги и их ученики прыгают через огонь без штанов. Тогда в сельской школе заявили, что видео подделка. Да и сам директор яростно отрицал свою причастность. Однако позже выяснилось, что видео записали во время дня рождения учителя географии, а руководитель учебного заведения еще не был на этой должности.
В Новосибирске возбуждено дело против учителя информатики, которого обвиняют в сексуальных действиях с шестиклассницей. Однако его коллеги не верят в это и отзываются о нем только положительно. Завление в полицию написала мать девочки, воспитывающая ее в одиночку, которая не сомневается в виновности педагога. Мужчина обвиняется в извращенных действиях в отношении школьницы, которую он якобы пригласил к себе домой и совершил некие непристойные действия. Сейчас этим делом занимаются следователи.