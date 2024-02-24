Порно, пьянки и совращение учеников: в чем обвиняли учителей из Новосибирской области

Молодой педагог приехал в Новосибирскую область из Москвы преподавать по программе «Земский учитель». Однако карьера в одной из сельских школ у него не сложилась, он решил вернуться в столицу и устроить прощальную вечеринку со школьниками у себя дома. Некоторые родители пришли забирать своих детей и ужаснулись: подростки парили вейпы и были пьяные. Однако сам экс-учитель заявил, что не заставлял никого пить и парить. К тому же, на вечеринке речь шла и о сексе — о безопасном сексе. Педагог раздавал детям презервативы и объяснял последствия. Родители учеников подали заявление в прокуратуру.