atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В неприятные истории чаще попадают молодые преподаватели

Порно, пьянки и совращение учеников: в чем обвиняли учителей из Новосибирской области

24 февраля 2024, 04:14
Фото: 1MI
В неприятные истории чаще попадают молодые преподаватели

Скандалы вокруг непристойного поведения педагогов: ТОП-5 случаев из Новосибирска

Шумиха вокруг требования к учительнице удалить совместные с мужем фотографии из соцсетей стала очередным звеном в серии скандалов, которые вспыхивают из-за доносов на непристойное поведение педагогов. Вспоминаем самые резонансные случаи

Прокуратура проверит министра образования Новосибирской области Марию Жафярову на предмет превышения должностных полномочий. Таков итог скандала — из-за анонимного доноса на якобы непристойные фото педагога заставили писать объяснительную и удалить изображения. По словам преподавателя, Речь шла о фотографиях вместе с мужем на фоне храма. В министерстве говорят, что это не так — на самом деле, возмущение вызвали другие фото. Но впрочем, и эти карточки трудно назвать аморальными.

Обвинения учителей в непристойном поведении в Новосибирской области появляются периодически. Вот самые нашумевшее случаи.

Молодая учительница танцевала стриптиз и ее видео слили школьники

Громкий скандал произошел в конце 2021 года. Из новосибирской школы уволили молодую 23-летнюю учительницу. Причиной тому стали видеоролики с откровенными танцами, которые она выкладывала в своих социальных сетях. Педагога затравила общественность. Ее голые фотографии начали появляться на платформе OnlyFans 18+. После скандала девушка решила забыть о «шумихе» и стала репетитором.

Оправданный по делу о порно экс-директор новосибирской школы требует 12 млн
Узнать подробнее

Учительница английского соблазняла школьника и прислала ему интимное видео

Похожий случай произошел и с 32-летней учительницей английского языка из Татарского района. Ее обвинили в развратных действиях над несовершеннолетним. В одной из местных школ женщина часто флиртовала со своим учеником, а тот и не был против. Однажды она решила «порадовать» школьника: разделась на камеру и станцевала стриптиз. Эротическое видео она прислала в личные сообщения, вот только позже оно стало публичным.

Сельский учитель устроил вечеринку с вейпом и презервативами

Молодой педагог приехал в Новосибирскую область из Москвы преподавать по программе «Земский учитель». Однако карьера в одной из сельских школ у него не сложилась, он решил вернуться в столицу и устроить прощальную вечеринку со школьниками у себя дома. Некоторые родители пришли забирать своих детей и ужаснулись: подростки парили вейпы и были пьяные. Однако сам экс-учитель заявил, что не заставлял никого пить и парить. К тому же, на вечеринке речь шла и о сексе — о безопасном сексе. Педагог раздавал детям презервативы и объяснял последствия. Родители учеников подали заявление в прокуратуру.

Почему учителя унижают детей? Психолог из Новосибирска дал объяснение
Узнать подробнее

Голый директор прыгал через костер в день рождения учителя географии

В 2018 году соцсети Чановского района облетел видеоролик, на котором директор школы, педагоги и их ученики прыгают через огонь без штанов. Тогда в сельской школе заявили, что видео подделка. Да и сам директор яростно отрицал свою причастность. Однако позже выяснилось, что видео записали во время дня рождения учителя географии, а руководитель учебного заведения еще не был на этой должности.

59-летнего педагога обвинили в совращении 13-летней школьницы

В Новосибирске возбуждено дело против учителя информатики, которого обвиняют в сексуальных действиях с шестиклассницей. Однако его коллеги не верят в это и отзываются о нем только положительно. Завление в полицию написала мать девочки, воспитывающая ее в одиночку, которая не сомневается в виновности педагога. Мужчина обвиняется в извращенных действиях в отношении школьницы, которую он якобы пригласил к себе домой и совершил некие непристойные действия. Сейчас этим делом занимаются следователи.

Читайте также:
Копит на Мерс: по 50 тысяч рублей скидываются родители на подарок школьному учителюУчителя новосибирской школы назвали детей «дебилами» и «животными»Директор школы в Бердске наняла учителем своего мужа, нарушив закон о коррупции
#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Секс#Учителя#Педагоги#Донос#Непристойное поведение
Подпишитесь
Не служил — не мужик? Новосибирские политики без погон — подборка к 23 февраля
Вчера, 02:23
Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву
22 февраля, 03:21
Опубликованы ТОП-5 фотографий и видео с тушения пожара на складе в Новосибирске
Вчера, 07:36
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
22 февраля, 01:44
Подмена материалов: скандал с фото учительницы прокомментировал новосибирский Минобр
Вчера, 06:21
Актера из Новосибирска Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце
Вчера, 03:35