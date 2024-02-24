PUMA, Levi's и Calvin Klein завалили исками новосибирских бизнесменов

Западные компании развернули настоящую судебную войну против бизнесменов из Новосибирска, которые незаконно используют их товарные знаки. Впереди всех оказались представители бренда PUMA. В 2023 году от них в арбитраж поступило 135 исковых заявлений, суммы требуемых компенсаций в которых колеблются от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей.