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Published Сегодня, 13:21

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Суммы требуемых компенсаций могут быть очень серьезными

PUMA, Levi's и Calvin Klein завалили исками новосибирских бизнесменов

24 февраля 2024, 13:21
Фото: freepik.com
Суммы требуемых компенсаций могут быть очень серьезными
В Арбитражный суд Новосибирской области в 2023 году было подано сотни исков от модных западных брендов

Западные компании развернули настоящую судебную войну против бизнесменов из Новосибирска, которые незаконно используют их товарные знаки. Впереди всех оказались представители бренда PUMA. В 2023 году от них в арбитраж поступило 135 исковых заявлений, суммы требуемых компенсаций в которых колеблются от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей.

Осенью 2023 года силовики обнаружили в Новосибирске производство и склады с контрафактными New Balance, Adidas, Puma, Nike и Reebok. Всего изъято около 640 тысяч пар поддельных кроссовок, возбуждены два уголовных дела.

При этом местные предприниматели часто оказываются юридически не готовы к судебным тяжбам из-за нарушения авторских прав, заявила руководитель юридического отдела «Сибирь Патент» Наталья Ландышева в интервью РБК-Новосибирск.

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#Экономика#Новосибирск#Арбитраж#Иски#Западные компании#Авторские права
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