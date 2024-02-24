PUMA, Levi's и Calvin Klein завалили исками новосибирских бизнесменов

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Западные компании развернули настоящую судебную войну против бизнесменов из Новосибирска, которые незаконно используют их товарные знаки. Впереди всех оказались представители бренда PUMA. В 2023 году от них в арбитраж поступило 135 исковых заявлений, суммы требуемых компенсаций в которых колеблются от 100 тысяч до нескольких миллионов рублей.
Осенью 2023 года силовики обнаружили в Новосибирске производство и склады с контрафактными New Balance, Adidas, Puma, Nike и Reebok. Всего изъято около 640 тысяч пар поддельных кроссовок, возбуждены два уголовных дела.
При этом местные предприниматели часто оказываются юридически не готовы к судебным тяжбам из-за нарушения авторских прав, заявила руководитель юридического отдела «Сибирь Патент» Наталья Ландышева в интервью РБК-Новосибирск.