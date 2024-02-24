Скандал вокруг «интимных» фото новосибирской учительницы дошел до Бастрыкина

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Инициатор скандала вокруг якобы непристойных фотографий, которые педагог из города Куйбышев Новосибирской области Марина Львова разместила в своем профиле в соцсети, должен понести наказание. С такой просьбой учительница намерена обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
По словам Марины Львовой, этот человек продолжает писать в различных пабликах оскорбляющие ее высказывания.
При этом на региональное министерство образования, которое заставило молодого педагога писать объяснительные и извиняться, а после распространило личные фото Львовой без ее согласия, она зла не держит, сообщает издание СибФМ.
Ранее в прокуратуре заявили о начале проверки министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой на предмет превышения должностных полномочий в связи с этим скандалом.