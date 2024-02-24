atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Девушка считатет, что Следком должен найти анонимного доносчика

Скандал вокруг «интимных» фото новосибирской учительницы дошел до Бастрыкина

24 февраля 2024, 11:31
Фото: 1MI
Девушка считатет, что Следком должен найти анонимного доносчика

Новосибирская учительница пожалуется Бастрыкину из-за доноса на ее фото

Девушка считает, что Следком должен найти и наказать автора анонимной жалобы, который продолжает распространять клевету в соцсетях

Инициатор скандала вокруг якобы непристойных фотографий, которые педагог из города Куйбышев Новосибирской области Марина Львова разместила в своем профиле в соцсети, должен понести наказание. С такой просьбой учительница намерена обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

По словам Марины Львовой, этот человек продолжает писать в различных пабликах оскорбляющие ее высказывания.

При этом на региональное министерство образования, которое заставило молодого педагога писать объяснительные и извиняться, а после распространило личные фото Львовой без ее согласия, она зла не держит, сообщает издание СибФМ.

Ранее в прокуратуре заявили о начале проверки министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой на предмет превышения должностных полномочий в связи с этим скандалом.

Порно, пьянки и совращение учеников: в чем обвиняли учителей из Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Александр Бастрыкин заинтересовался вонючим запахом под ИскитимомУчителя информатики из Новосибирска обвиняют в совращении шестиклассницыКопит на Мерс: по 50 тысяч рублей скидываются родители на подарок школьному учителю
#Новосибирск#Новосибирская область#Фото#Учительница#Соцсети#Александр Бастрыкин#Донос
Подпишитесь
Не служил — не мужик? Новосибирские политики без погон — подборка к 23 февраля
Вчера, 02:23
Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву
22 февраля, 03:21
Опубликованы ТОП-5 фотографий и видео с тушения пожара на складе в Новосибирске
Вчера, 07:36
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
22 февраля, 01:44
Подмена материалов: скандал с фото учительницы прокомментировал новосибирский Минобр
Вчера, 06:21
Актера из Новосибирска Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце
Вчера, 03:35