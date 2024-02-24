Трагический пожар в Новосибирске — из пылающей хрущевки вынесли два тела

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Два человека погибли и еще пятеро пострадали в ночь на субботу, 24 февраля, на пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре на четвертом этаже «хрущевки» в Дзержинском районе на улице Адриена Лежена поступило в 01.27 местного времени. Пожарные машины прибыли на место ЧП уже через несколько минут, но двухкомнатная квартира уже вся была объята пламенем.
Через несколько минут первые пожарные расчеты уже были на месте вызова и за 50 минут ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара составляет 40 квадратных метров — горела квартира по всей площади.
В пылающей квартире спасатели обнаружили погибшего, тело еще одного человека найдено за пределами квартиры. Девятерых соседей пришлось эвакуировать при помощи спасательных устройств, пятерым из них потребовалась помощь медиков.
Еще 17 жильцов покинули здание самостоятельно, их временно разместили в ближайшем детском саду. О причинах возгорания в управлении МЧС пока не сообщают.