atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:54

Published Сегодня, 02:54

Modified Сегодня, 02:56

Updated Сегодня, 02:56

Пожарные были на месте спустя несколько минут после вызова

Трагический пожар в Новосибирске — из пылающей хрущевки вынесли два тела

24 февраля 2024, 02:54
Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Пожарные были на месте спустя несколько минут после вызова

Двое погибли и пятеро пострадали: пожар в жилом доме в Новосибирске

Сильный пожар вспыхнул в ночь на субботу в Дзержинском районе на улице Адриена Лежена

Два человека погибли и еще пятеро пострадали в ночь на субботу, 24 февраля, на пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре на четвертом этаже «хрущевки» в Дзержинском районе на улице Адриена Лежена поступило в 01.27 местного времени. Пожарные машины прибыли на место ЧП уже через несколько минут, но двухкомнатная квартира уже вся была объята пламенем.

Через несколько минут первые пожарные расчеты уже были на месте вызова и за 50 минут ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара составляет 40 квадратных метров — горела квартира по всей площади.

В пылающей квартире спасатели обнаружили погибшего, тело еще одного человека найдено за пределами квартиры. Девятерых соседей пришлось эвакуировать при помощи спасательных устройств, пятерым из них потребовалась помощь медиков.

Еще 17 жильцов покинули здание самостоятельно, их временно разместили в ближайшем детском саду. О причинах возгорания в управлении МЧС пока не сообщают.

Читайте также:
Новосибирец сгорел во время пожара в квартире — его тело нашли спасателиОпубликованы ТОП-5 фотографий и видео с тушения пожара на складе в НовосибирскеЧто известно о семье 4-летнего мальчика, который погиб в пожаре в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Гибель
Подпишитесь
Не служил — не мужик? Новосибирские политики без погон — подборка к 23 февраля
Вчера, 02:23
Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву
22 февраля, 03:21
Опубликованы ТОП-5 фотографий и видео с тушения пожара на складе в Новосибирске
Вчера, 07:36
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
22 февраля, 01:44
Подмена материалов: скандал с фото учительницы прокомментировал новосибирский Минобр
Вчера, 06:21
Актера из Новосибирска Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце
Вчера, 03:35