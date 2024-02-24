Трагический пожар в Новосибирске — из пылающей хрущевки вынесли два тела

Сообщение о пожаре на четвертом этаже «хрущевки» в Дзержинском районе на улице Адриена Лежена поступило в 01.27 местного времени. Пожарные машины прибыли на место ЧП уже через несколько минут, но двухкомнатная квартира уже вся была объята пламенем.