В Новосибирске нашли самую дорогую квартиру в Левобережье — за нее просят 45 млн

Трехкомнатная квартира в новом жилом комплексе «Я — Маяковский» на улице Тульской в Кировском районе Новосибирска выставлена на продажу за 45 млн рублей, то есть, стоимость одного квадратного метра составляет фантастические 661 765 рублей. Квартира расположена на 22 этаже дома 2022 года постройки. В квартире сделан авторский ремонт с привлечением известных дизайнеров и использованием современных материалов, но при этом в ней никто не жил, уверяет собственник.