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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Квратира небольшая, но очень стильная

В Новосибирске нашли самую дорогую квартиру в Левобережье — за нее просят 45 млн

24 февраля 2024, 10:13
Фото: novosibirsk.n1.ru
Квратира небольшая, но очень стильная
Площадь квартиры всего 68 квадратных метров, зато она оборудована винтовой лестницей

Трехкомнатная квартира в новом жилом комплексе «Я — Маяковский» на улице Тульской в Кировском районе Новосибирска выставлена на продажу за 45 млн рублей, то есть, стоимость одного квадратного метра составляет фантастические 661 765 рублей. Квартира расположена на 22 этаже дома 2022 года постройки. В квартире сделан авторский ремонт с привлечением известных дизайнеров и использованием современных материалов, но при этом в ней никто не жил, уверяет собственник.

Два уровня позволяют оригинально организовать пространствоДва уровня позволяют оригинально организовать пространство
Два уровня позволяют оригинально организовать пространство
Фото: novosibirsk.n1.ru

Главной «фишкой» двухуровневой квартиры можно считать винтовую лестницу и, как подчеркивает продавец, отличный вид на набережную и новый ледовый дворец. Как выяснили журналисты НГС, на текущий момент это самая дорогая квартира в Левобережье, выставленная на продажу.

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#Новосибирск#Недвижимость#Цена#Двухуровневая квартира#Левобережье
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