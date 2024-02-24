В Новосибирске нашли самую дорогую квартиру в Левобережье — за нее просят 45 млн

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Трехкомнатная квартира в новом жилом комплексе «Я — Маяковский» на улице Тульской в Кировском районе Новосибирска выставлена на продажу за 45 млн рублей, то есть, стоимость одного квадратного метра составляет фантастические 661 765 рублей. Квартира расположена на 22 этаже дома 2022 года постройки. В квартире сделан авторский ремонт с привлечением известных дизайнеров и использованием современных материалов, но при этом в ней никто не жил, уверяет собственник.
Главной «фишкой» двухуровневой квартиры можно считать винтовую лестницу и, как подчеркивает продавец, отличный вид на набережную и новый ледовый дворец. Как выяснили журналисты НГС, на текущий момент это самая дорогая квартира в Левобережье, выставленная на продажу.