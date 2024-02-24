Жизнь в контейнере — экономичный выбор или модный тренд

Приобретение домов из 20- и 40-футовых морских контейнеров становится достаточно популярно в Новосибирске. Несколько компаний готовы быстро строить такие домики. Однако стоимость квадратного метра в подобном жилье сопоставима со стоимостью кирпичного коттеджа, поэтому скорее, это модное увлечение, использование такого жилища в качестве дачного домика или домика для гостей, объяснил аналитик рынка недвижимости Александр Астахов в интервью изданию BFM-Новосибирск.