Жизнь в контейнере — экономичный выбор или модный тренд

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
Приобретение домов из 20- и 40-футовых морских контейнеров становится достаточно популярно в Новосибирске. Несколько компаний готовы быстро строить такие домики. Однако стоимость квадратного метра в подобном жилье сопоставима со стоимостью кирпичного коттеджа, поэтому скорее, это модное увлечение, использование такого жилища в качестве дачного домика или домика для гостей, объяснил аналитик рынка недвижимости Александр Астахов в интервью изданию BFM-Новосибирск.
Между тем, подобные модули давно и охотно использует бизнес. «Первой ласточкой» в Новосибирска стало появление так называемой «контейнерной улицы» на улице Фабричной, во дворе лофта «Мельница». Первые контейнеры на ней стали появляться осенью 2017и года.
Их, в первую очередь, арендовали владельцы заведений общепита и магазинов. Как рассказывал инициатор проекта, директор центра дизайна «Мельница» Дмитрий Яухман, на создание такого кластера его вдохновил квартал развлечений Box city в центре Лондона.