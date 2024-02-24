atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:47

Published Сегодня, 05:47

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

В первую очередь, конетейнеры используют владельцы общепита

Жизнь в контейнере — экономичный выбор или модный тренд

24 февраля 2024, 05:47
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В первую очередь, конетейнеры используют владельцы общепита

Дома из морских контейнеров набирают популярность в Новосибирске

Около десяти компаний в городе готовы построить такое жилище «под ключ». Но эксперты считают, что подобное жилье не станет массовым трендом

Приобретение домов из 20- и 40-футовых морских контейнеров становится достаточно популярно в Новосибирске. Несколько компаний готовы быстро строить такие домики. Однако стоимость квадратного метра в подобном жилье сопоставима со стоимостью кирпичного коттеджа, поэтому скорее, это модное увлечение, использование такого жилища в качестве дачного домика или домика для гостей, объяснил аналитик рынка недвижимости Александр Астахов в интервью изданию BFM-Новосибирск.

В 2017 году в Новосибирске купить морской контейнер было непростоВ 2017 году в Новосибирске купить морской контейнер было непросто
В 2017 году в Новосибирске купить морской контейнер было непросто
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Между тем, подобные модули давно и охотно использует бизнес. «Первой ласточкой» в Новосибирска стало появление так называемой «контейнерной улицы» на улице Фабричной, во дворе лофта «Мельница». Первые контейнеры на ней стали появляться осенью 2017и года.

Главные преимущества такого строениея — быстрое изготовление и мобильностьГлавные преимущества такого строениея — быстрое изготовление и мобильность
Главные преимущества такого строениея — быстрое изготовление и мобильность
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Их, в первую очередь, арендовали владельцы заведений общепита и магазинов. Как рассказывал инициатор проекта, директор центра дизайна «Мельница» Дмитрий Яухман, на создание такого кластера его вдохновил квартал развлечений Box city в центре Лондона.

Читайте также:
Сотни домов в Новосибирске уйдут под снос из-за КРТ — что это такое и где реализуетсяСуд признал незаконным передачу леса под строительство в АкадемгородкеВ мэрии Новосибирска рассказали о планах строительства на месте ДК Клары Цеткин
#Бизнес#Новосибирск#Строительство#Контейнеры#Дома
Подпишитесь
Не служил — не мужик? Новосибирские политики без погон — подборка к 23 февраля
Вчера, 02:23
Блогер из Новосибирска нарисовала картину грудью и подарила Дмитрию Диброву
22 февраля, 03:21
Опубликованы ТОП-5 фотографий и видео с тушения пожара на складе в Новосибирске
Вчера, 07:36
Потепление придет в Новосибирск на смену 40-градусным морозам
22 февраля, 01:44
Подмена материалов: скандал с фото учительницы прокомментировал новосибирский Минобр
Вчера, 06:21
Актера из Новосибирска Кологривого заподозрили в романе с Агатой Муцениеце
Вчера, 03:35